Thunderbird 115 — крупное обновление почтового клиента с новым интерфейсом

Выпущена финальная версия Thunderbird 115 — крупное обновление почтового клиента от Mozilla (MZLA Technologies/Mozilla Foundation), разработчика популярнейшего браузера Firefox.
Thunderbird 115 является важным обновлением с массой различных улучшений. Ключевое — интерфейс Supernova, призванный сделать внешний вид почтового клиента более современным. В рамках этого обновления значительно переработано как оформление, так и структура многих разделов программы. Обновленное главное окно Thunderbird включает три основные панели — список папок, список писем и само письмо. Значительно переработаны главная панель инструментов, панель быстрого фильтра, календарь и адресная книга. А ещё у Thunderbird новый, более современный логотип в стиле, схожем с логотипом Firefox.
Новинка имеет номер версии 115, предыдущая версия — 102.x.x. Как обычно бывает с крупными обновлениями Thunderbird номер версии подтянут к номеру версии браузера Firefox.
Особенности интерфейса Thunderbird 115
- Новое оформление интерфейса. Более современное оформление всех элементов интерфейса с полностью новым набором значков.
- Универсальная панель инструментов, на которой представлен набор самых популярных функций и функции, относящихся к открытой вкладке.
- Новые настройки для быстрого управления размером шрифта и значков для лучшей компоновки элементов интерфейса в окне программы.
- Более ясное главное меню программы с сокращенным количеством подменю.
- Более гибкая настройка отображения папок с расширенными функциями сортировки и улучшенным управлением размещения папок.
- Улучшенная сортировка по тегам через обновленный раздел на панели папок.
- Улучшенный вид макета компоновки списка писем в виде карточек.
- Улучшенная адресная книга с табличным макетом отображения, улучшенным редактированием карточек, кнопкой удаления и улучшенной доступностью.
- Улучшена доступность для людей с ограниченными возможностями. Возможность управления с клавиатуры и улучшенная совместимость с программами чтения с экрана.
- Предпринят ряд улучшений для календаря.
Это описание изменений, связанных с интерфейсом Supernova, которое даёт представление о характере обновления. Thunderbird 115 включает множество функциональных улучшений и изменений. Новые пункты в различных контекстных меню, изменение поведения при некоторых операциях, значительно улучшенная поддержка OpenPGP, открытие всех ссылок во внешнем браузере, автоматический перевод аккаунтов Office365 на OAuth2-авторизацию, стандартный режим при просмотре писем с HTML-разметкой и множество прочих изменений. С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте разработчика.
Thunderbird 115 требует новой установки с помощью предлагаемого дистрибутива. Обновление из предыдущей версии не предусмотрено, но будет доступно в будущих обновлениях.
Системные требования Thunderbird остались неизменны — Windows 7+ или GNU/Linux GTK 3.14+.