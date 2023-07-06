Firefox 115 и 115 ESR — последняя версия браузера, совместимая с Windows 7/8

Выпущена новая версия браузера Firefox.

Firefox 115 является последней версией браузера, совместимой с операционными системами Windows 7/8. Следующие версии Firefox будут требовать минимум Windows 10. Пользователи устаревших операционных систем будут автоматически перенесены на версию Firefox 115 ESR для дальнейшего получения исправлений безопасности.

В остальном это обновление включает ряд внешних и внутренних изменений, с которыми можно ознакомится ниже.

Интерфейс Firefox

Что нового в Firefox 115

Добавлена возможность импорта сохранённых платежных данных из браузера Google Chrome.

Google Chrome. В Firefox для GNU/Linux добавлена поддержка аппаратного декодирования видео с помощью видеокарт с чипами производства Intel.

В меню со списком открытых вкладок добавлены элементы для закрытия каждой отдельной вкладки.

Переработано окно импорта данных из других браузеров.

Для пользователей, которым недоступно аппаратное декодирование H264, предлагается подключаемый модуль Cisco OpenH264.

В поле ввода пароля добавлена поддержка операций отмены и повтора ввода символов.

Теперь в Firefox для GNU/Linux средний клик мыши на кнопке открытия новой вкладки открывает содержимое xclipboard. Если там содержится адрес, открывается новая вкладка с этим адресом, если там содержится текст, то открывается поиск по тексту (через выбранный поисковый механизм).

Из-за упразднения встроенных сезонных наборов тем оформления Firefox Colorways, пользователи с такими темами будут перенаправлены на соответствующие этим темам страницы репозитория addons.mozilla.org, если отключено автоматическое обновление дополнений. Благодаря этому темы сохранятся и после полного упразднения Colorways и их удаления из состава браузера.

Для части пользователей активна новая функция обеспечения безопасности, ограничивающая работу некоторых дополнений на сайтах. Пользователи увидят сообщение, что некоторые из их дополнений не работают на открытом сайте. Если пользователь понимает, что он делает и доверяет отключенному дополнению, он может отключить ограничение через специальные настройки.

Предприняты изменения для разработчиков.

Исправлены ошибки в безопасности браузера.

Исправлены ошибки.

Также выпущена новая ESR-версия Firefox (версия для организаций, редко включающая функциональные нововведения). Предыдущая ESR была сформирована на основе Firefox 102 более года назад. В эту версию включено большинство изменений, произведенных в обычной версии браузера за это время. Ознакомиться с полным списком изменений, произошедших между 102 ESR и 115 ESR, можно на специальной странице официального сайта (на английском языке).