Opera 100 — чат-бот Aria, новый интерфейс и группировка вкладок

Выпущена Opera 100 — крупное и важное обновление браузера, приуроченное к юбилейному номеру версии.

Opera 100 — это Opera One (кодовое имя, традиционно присваиваемое крупным обновлениям) — новое поколение браузера с заметными изменениями. Включает 3 главные особенности: интеграция с искусственным интеллектом, значительные изменения в интерфейсе (оформление и внутреннее устройство) и новая функция группировки вкладок.

Opera 100 — браузер с искусственным интеллектом. Примерно так описывают новинку разработчики. Если сказать скромнее, то речь о чат-боте Aria, разработанным Opera на основе Open AI. Чат-бот призван помогать пользователю, отвечая на его вопросы в формате чата на боковой панели, а также через контекстное меню выделенного текста и через новую текстовую форму. Кроме того, чат-боты ChatGPT и ChatSonic, которые были доступны ещё в предыдущих версиях Opera, никуда не делись и могут быть использованы наряду с Opera Aria.

Чат-бот Aria в Opera 100

Второй важной особенностью Opera 100 является обновленный интерфейс. Во-первых, изменено оформление: закругленные углы элементов, вкладки в виде кнопок и новые индикаторы раскрывающихся элементов. Во-вторых, представлена модульная структура интерфейса. Главная панель, боковая панель, панель расширений и прочие элементы интерфейса теперь являются отдельными модулями. Связанная с этим функциональность будет реализована в будущих версиях браузера. В-третьих, многопоточная отрисовка всего интерфейса браузера. Если раньше все элементы интерфейса (видимые и скрытые) отрисовывались в одном ресурсоемком потоке, то теперь это происходит в несколько отдельных потоков, что является оптимизацией потребления ресурсов.

Островки вкладок — новая функция группировки вкладок, включенная в Opera 100. Браузер автоматически собирает в группы вкладки с одного хоста или вручную по теме (или как угодно), что должно обеспечить удобство взаимодействия пользователя с большим количеством открытых сайтов. Ручное формирование островков вкладок осуществляется так: зажать CTRL и указать вкладки левым кликом мыши, после чего выбрать соответствующий пункт в контекстном меню правого клика мыши.