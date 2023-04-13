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Firefox 112 — очередное обновление популярного браузера13.04.2023

Firefox 112 — очередное обновление популярного браузера

Выпущен Firefox 112 новая версия популярного браузера.

Firefox — это современный браузер от сообщества Mozilla. Программа имеет открытый исходный код и разрабатывается на добровольных началах огромным сообществом независимых разработчиков, что дает этому браузеру значительное преимущество перед конкурентами, потому что идеи свободного веба — это правильно и эффективно.

Firefox 112 нельзя назвать крупным выпуском и в него не включены какие-то особенные нововведения. Однако, в эту версию включен целый ряд небольших улучшений, многие из которых окажутся полезны широкой аудитории пользователей.

Интерфейс Firefox
Интерфейс Firefox

Что нового в Firefox 112

  • В меню правого клика мыши на поле ввода пароля включена опция отображения пароля вместо звездочек.
  • Пользователям Ubuntu GNU/Linux доступна возможность импорта данных браузера из пакета Chromium Snap.
  • Теперь вкладки на панели списка вкладок (находится на основной панели вкладок) могут быть закрыты через средний клик мыши на элемент.
  • Теперь сочетание клавиш CMD/CTRL+SHIFT+T, которое используется для восстановления закрытой вкладки, также позволит восстановить вкладки из предыдущего сеанса, если в текущем сеансе не было закрытых вкладок.
  • В строгом режиме защиты от отслеживания расширен список параметров адреса, которые используются трекерами для отслеживания пользователя. Это позволит ещё лучше защитить пользователя от межсайтового отслеживания.
  • Включен оверлей для программного декодирования видео в системах с видео от Intel. Это позволило повысить качество масштабирования видео и сократить потребление ресурсов видеокарты.
  • Улучшена поддержка веб-технологий.
  • Исправлен ряд проблем в безопасности программы.

Скачать Firefox 112 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 112 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 112 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 112 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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