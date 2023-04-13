Firefox 112 — очередное обновление популярного браузера

Выпущен Firefox 112 новая версия популярного браузера.

Firefox — это современный браузер от сообщества Mozilla. Программа имеет открытый исходный код и разрабатывается на добровольных началах огромным сообществом независимых разработчиков, что дает этому браузеру значительное преимущество перед конкурентами, потому что идеи свободного веба — это правильно и эффективно.

Firefox 112 нельзя назвать крупным выпуском и в него не включены какие-то особенные нововведения. Однако, в эту версию включен целый ряд небольших улучшений, многие из которых окажутся полезны широкой аудитории пользователей.

Интерфейс Firefox

Что нового в Firefox 112