Firefox 112 — очередное обновление популярного браузера

Выпущен Firefox 112 новая версия популярного браузера.
Firefox — это современный браузер от сообщества Mozilla. Программа имеет открытый исходный код и разрабатывается на добровольных началах огромным сообществом независимых разработчиков, что дает этому браузеру значительное преимущество перед конкурентами, потому что идеи свободного веба — это правильно и эффективно.
Firefox 112 нельзя назвать крупным выпуском и в него не включены какие-то особенные нововведения. Однако, в эту версию включен целый ряд небольших улучшений, многие из которых окажутся полезны широкой аудитории пользователей.
Что нового в Firefox 112
- В меню правого клика мыши на поле ввода пароля включена опция отображения пароля вместо звездочек.
- Пользователям Ubuntu GNU/Linux доступна возможность импорта данных браузера из пакета Chromium Snap.
- Теперь вкладки на панели списка вкладок (находится на основной панели вкладок) могут быть закрыты через средний клик мыши на элемент.
- Теперь сочетание клавиш CMD/CTRL+SHIFT+T, которое используется для восстановления закрытой вкладки, также позволит восстановить вкладки из предыдущего сеанса, если в текущем сеансе не было закрытых вкладок.
- В строгом режиме защиты от отслеживания расширен список параметров адреса, которые используются трекерами для отслеживания пользователя. Это позволит ещё лучше защитить пользователя от межсайтового отслеживания.
- Включен оверлей для программного декодирования видео в системах с видео от Intel. Это позволило повысить качество масштабирования видео и сократить потребление ресурсов видеокарты.
- Улучшена поддержка веб-технологий.
- Исправлен ряд проблем в безопасности программы.