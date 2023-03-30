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Opera 97 — новая версия с чат-ботами ChatGPT и ChatSonic30.03.2023

Opera 97 — новая версия с чат-ботами ChatGPT и ChatSonic

Opera 97 предлагает воспользоваться функциональностью популярных чат-ботов, построенных на основе искусственного интеллекта.

Opera позиционирует новинку как набор инструментов AI-сервисы, которые предоставляют доступ к сторонним чат-ботам ChatGPT и ChatSonic. Предлагается три функции: новый механизм подсказок к просматриваемой странице и доступ к двум разным чат-ботам через боковую панель браузера (подобно существующим там мессенджерам и социальным сервисам).

ChatGPT в Opera 97
ChatGPT в Opera 97

Вот что конкретно предлагается в рамках функции AI-сервисы:

  • AI-подсказки — новая кнопка около адресной строки, которая предлагает ряд команд для чат-ботов, связанных с контентом просматриваемой веб-страницы. Например, можно разузнать у умного бота подробности по интересующей теме, быстро отправить или попросить его сочинить стишок на основе выбранных слов. Такой же функционал доступен через контекстное меню выделенного текста на странице.
  • ChatGPT — популярный многофункциональный чат-бот, способный ответить на многие вопросы пользователя и выполнять различные команды. Боты такого типа построены на основе искусственного интеллекта и могут служить в качестве помощника, собеседника и т. п.
  • ChatSonic — ещё один чат-бот, построенный на основе ChatGPT 4. Является альтернативой CharGPT и предлагает дополнительные функции.

Как указано выше, вся функциональность реализована за счёт сторонних сервисов. AI-подсказки интегрированы в браузер и имеют свое меню, а чат-боты просто открываются через боковую панель и являются обычными сторонними сайтами. Разумеется, перед началом работы пользователь должен зарегистрироваться в соответствующих сервисах. Иначе ничего не выйдет.

На данный момент функции, предлагаемые в наборе AI-сервисы, представлены в рамках раннего доступа. Это значит, что они находятся на стадии тестирования и могут работать некорректно (что вряд ли относится к чат-ботам, которые доступны в виде обычных сайтов через боковую панель). Эти функции по умолчанию отключены и их надо активировать через панель быстрых настроек.

Скачать Opera 97 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 43.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 97 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер:45.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 97 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 47 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Opera 97 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 48 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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