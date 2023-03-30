AIDA64 6.88 — очередное обновление программы для анализа и тестирования компьютера

Компания FinalWire выпустила очередную версию AIDA64 — самой популярной программы для анализа, тестирования и мониторинга железа компьютеров с операционной системой Windows.

Это рядовое обновление, которое оптимизирует тесты под новое оборудование, улучшает совместимость с новейшим железом, а также включает поддержку новейших мобильных видеокарт от NVIDIA и Intel.

Интерфейс AIDA64

Добавлена поддержка датчиков устройств Corsair H60i Elite, H100i Elite, H115i Elite, H150i Elite.

Улучшена поддержка процессоров Intel Sapphire Rapids.

Добавлена поддержка датчиков блоков питания MSI MEG Ai1000P и Ai1300P.

Предварительная поддержка процессоров Intel Arrow Lake and Lunar Lake-M/P.

Расширена поддержка материнских плат (мониторинг температуры, напряжения и скорости вращения вентиляторов) с LGA-4677.

Добавлена поддержка видеокарт Intel Arc A300, A500, A700.

Добавлена поддержка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop, GeForce RTX 3050 6GB Laptop, GeForce RTX 4050 Laptop, GeForce RTX 4060 Laptop, GeForce RTX 4070 Laptop, GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4080 Laptop, GeForce RTX 4090 Laptop, RTX 2000 Ada Generation Laptop, RTX 3000 Ada Generation Laptop, RTX 3500 Ada Generation Laptop, RTX 5000 Ada Generation Laptop.

Как и прежде, для свободной загрузки доступны пробные версии AIDA64 Extreme Edition (версия для дома) и Engineer Edition (версия для коммерческого использования), а версии Business Edition и Network Audit Edition (рассчитаны на администраторов) распространяются только по запросу у разработчика.