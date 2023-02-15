Geekbench 6.0 — обновление с более современными тестами

Выпущена новая версия Geekbench — популярного набора тестов производительности компьютера.

Geekbench — это известный тест производительности компьютера. Подходит для тестирования вычислительной мощности процессора и видеокарты. В Geekbench предлагается проверка компьютера в условиях, наиболее приближенных к реальным. Программа прогоняет несколько тестовых заданий, которые имитируют активность, с который сталкивается компьютер в повседневной работе.

Интерфейс Geekbench 6.0

Geekbench 6 направлен на обеспечение соответствия тестов современным технологиям и новейшему железу. В новинку включены новые и обновлены существовавшие ранее тесты. Разработаны новые методы нагрузки, которые, как обычно, максимально приближены к реальным задачам. Включены следующие новые тестовые задачи: размытие фона в видеоконференциях, обработка графических изображений на сайтах социальных сетей, автоматическое удаление нежелательных объектов с фотографий, обнаружение и пометка объектов на фото, анализ и обработка текста.

В Geekbench 6 обновлен набор данных, используемых тестами для лучшего соответствия реальным данным и размерам файлов, которые используются в 2023 году. Это графические изображения с более высоким разрешением, карты большего размера в навигационных тестах, более крупные и сложные документы в тестах PDF и HTML5, больший размер файлов в тестах для разработчиков.

Также в этой версии предприняты изменения в тестировании многоядерных процессоров. Вместо тестирования каждого отдельного ядра, теперь тестируется выполнение общей задачи. Это позволяет более корректно протестировать системы с разными типами ядер.