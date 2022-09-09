Winamp 5.9 — обновление легендарного аудиоплеера

Спустя пару недель после публикации нескольких тестовых версий выпущено обновление легендарного аудиоплеера Winamp.

Winamp 5.9 — это редкое обновление старой версии плеера. Оно призвано улучшить совместимость программы с новыми технологиями и дать возможность пользоваться плеером совместно с новым софтом.

Обновление Winamp 5.9 разрабатывалось около 4-х лет и включает набор внутренних улучшений. Это касается совместимости с Windows 11, поддержки воспроизведения стримингового вещания по HTTPS, поддержки VP9 и множества прочих внутренних усовершенствований. Также обновлены многие встроенные компоненты плеера.

Ключевым изменением Winamp 5.9 является переход с Visual Studio 2008 на Visual Studio 2019, что позволит упростить дальнейшее обновление программы. Разработчики рады сообщить, что этот наиважнейший этап пройден и теперь они будут сфокусированы на доработке старых и включении новых функций. Проще говоря, Winamp все еще живее всех живых, а интерес в профильных сообществах гораздо выше, чем к активно развивающимся современным плеерам.

Интерфейс Winamp

Что нового в Winamp 5.9

Улучшенная совместимость с операционной системой Windows 11.

Улучшенная поддержка воспроизведения потокового вещания по HTTPS.

Обновлена генерация HTML-разметки для плейлистов.

Улучшения для воспроизведения FLAC в высоком качестве (24bit/192kHz и т. д.).

Улучшенная поддержка кодека VP8.

Улучшена поддержка .itz, .mdz, .s3z и .xmz.

Реализовано ограничение получения сообщений от ReplyGain и прочие оптимизации.

Новая директория для подкастов.

Корректное отображение информации устройства в кодировке юникод.

Перенос разработки с Visual Studio 2008 на Visual Studio 2019 . Кроме того, предпринято множество внутренних изменений и оптимизаций.

. Кроме того, предпринято множество внутренних изменений и оптимизаций. Из-за переноса разработки с VS2008 на VS2019 требуется Windows 7 SP1 или более новая операционная система.

или более новая операционная система. Полностью удалена вкладка Bento Browser.

Теперь для компрессии MIDI используется zlib и minizip.

Обновлены следующие компоненты: ALAC 2017-11-03-c38887c5, LAME 3.100.1, freetype 2.12.1, giflib 5.1.4, libdiscid 0.6.2, libFLAC 1.3.4, libopenmpt 0.6.4, libmpg123 1.29.3, libogg 1.3.5 и libvorbis 1.3.7, libsndfile 1.1.0, OpenSSL 3.0.3, libpng 1.6.37, WebM libvpx 1.11.0, zlib 1.2.12.

Исправлено множество ошибок.

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И да. Пользователи по-прежнему ждут анонса Winamp 6, который откладывается из года в год. Официальный сайт иногда дает общую информацию о планах на Winamp — то про ориентацию на стриминг, то на мобильные платформы, то, вообще, на NFT. Понятно, что новый Winamp не будет похож на классический, что, впрочем, не особо нужно широкой аудитории.