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Winamp 5.9 — обновление легендарного аудиоплеера09.09.2022

Winamp 5.9 — обновление легендарного аудиоплеера

Спустя пару недель после публикации нескольких тестовых версий выпущено обновление легендарного аудиоплеера Winamp.

Winamp 5.9 — это редкое обновление старой версии плеера. Оно призвано улучшить совместимость программы с новыми технологиями и дать возможность пользоваться плеером совместно с новым софтом.

Обновление Winamp 5.9 разрабатывалось около 4-х лет и включает набор внутренних улучшений. Это касается совместимости с Windows 11, поддержки воспроизведения стримингового вещания по HTTPS, поддержки VP9 и множества прочих внутренних усовершенствований. Также обновлены многие встроенные компоненты плеера.

Ключевым изменением Winamp 5.9 является переход с Visual Studio 2008 на Visual Studio 2019, что позволит упростить дальнейшее обновление программы. Разработчики рады сообщить, что этот наиважнейший этап пройден и теперь они будут сфокусированы на доработке старых и включении новых функций. Проще говоря, Winamp все еще живее всех живых, а интерес в профильных сообществах гораздо выше, чем к активно развивающимся современным плеерам.

Интерфейс Winamp
Интерфейс Winamp

Что нового в Winamp 5.9

  • Улучшенная совместимость с операционной системой Windows 11.
  • Улучшенная поддержка воспроизведения потокового вещания по HTTPS.
  • Обновлена генерация HTML-разметки для плейлистов.
  • Улучшения для воспроизведения FLAC в высоком качестве (24bit/192kHz и т. д.).
  • Улучшенная поддержка кодека VP8.
  • Улучшена поддержка .itz, .mdz, .s3z и .xmz.
  • Реализовано ограничение получения сообщений от ReplyGain и прочие оптимизации.
  • Новая директория для подкастов.
  • Корректное отображение информации устройства в кодировке юникод.
  • Перенос разработки с Visual Studio 2008 на Visual Studio 2019. Кроме того, предпринято множество внутренних изменений и оптимизаций.
  • Из-за переноса разработки с VS2008 на VS2019 требуется Windows 7 SP1 или более новая операционная система.
  • Полностью удалена вкладка Bento Browser.
  • Теперь для компрессии MIDI используется zlib и minizip.
  • Обновлены следующие компоненты: ALAC 2017-11-03-c38887c5, LAME 3.100.1, freetype 2.12.1, giflib 5.1.4, libdiscid 0.6.2, libFLAC 1.3.4, libopenmpt 0.6.4, libmpg123 1.29.3, libogg 1.3.5 и libvorbis 1.3.7, libsndfile 1.1.0, OpenSSL 3.0.3, libpng 1.6.37, WebM libvpx 1.11.0, zlib 1.2.12.
  • Исправлено множество ошибок.
***

И да. Пользователи по-прежнему ждут анонса Winamp 6, который откладывается из года в год. Официальный сайт иногда дает общую информацию о планах на Winamp — то про ориентацию на стриминг, то на мобильные платформы, то, вообще, на NFT. Понятно, что новый Winamp не будет похож на классический, что, впрочем, не особо нужно широкой аудитории.

Скачать Winamp 5.9

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