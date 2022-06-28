Firefox 102 и Firefox 102 ESR — очередное обновление популярного браузера

Выпущена очередная новая версия популярного браузера Firefox.

Firefox 102 включает следующие улучшения, изменения и исправления:

Добавлена опция для отключения всплывающего окна начала загрузки при запуске каждой новой загрузки.

В строгом режиме функции защиты от отслеживания смягчено отслеживание параметров запроса.

Добавлена поддержка новых сервисов для отображения субтитров при просмотре видео в окошке (режим «Картинка в картинке»). Теперь, вдобавок к поддерживаемым ранее сервисам YouTube, Prime Video и Netflix, добавлена поддержка HBO Max, Funimation, Dailymotion, Tubi, Disney+ Hotstar и SonyLIV.

Повышена безопасность за счет переноса декодирования аудио в отдельный, более изолированный, процесс.

Для средств чтения с экрана (для людей с ограниченными возможностями) исправлены сбои и ошибки при выборе элемента клавишей «Enter».

Исправлены ошибки и проблемы в безопасности браузера.

Также выпущена новая ESR-версия Firefox (версия для организаций, редко включающая функциональные нововведения). Предыдущая ESR была сформирована на основе Firefox 91 более года назад. В эту версию включено большинство изменений, произведеных в обычной версии браузера за это время. Ознакомиться с полным списком изменений, произошедших между 91 ESR и 102 ESR, можно на специальной странице официального сайта (на английском языке).

С нововведениями в поддержке веб-технологий можно ознакомиться на MDN Web Web. Ознакомиться с исправлением проблем безопасности можно на специальной странице официального сайта.