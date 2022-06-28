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Firefox 102 и Firefox 102 ESR — очередное обновление популярного браузера28.06.2022

Firefox 102 и Firefox 102 ESR — очередное обновление популярного браузера

Выпущена очередная новая версия популярного браузера Firefox.

Firefox 102 включает следующие улучшения, изменения и исправления:

  • Добавлена опция для отключения всплывающего окна начала загрузки при запуске каждой новой загрузки.
  • В строгом режиме функции защиты от отслеживания смягчено отслеживание параметров запроса.
  • Добавлена поддержка новых сервисов для отображения субтитров при просмотре видео в окошке (режим «Картинка в картинке»). Теперь, вдобавок к поддерживаемым ранее сервисам YouTube, Prime Video и Netflix, добавлена поддержка HBO Max, Funimation, Dailymotion, Tubi, Disney+ Hotstar и SonyLIV.
  • Повышена безопасность за счет переноса декодирования аудио в отдельный, более изолированный, процесс.
  • Для средств чтения с экрана (для людей с ограниченными возможностями) исправлены сбои и ошибки при выборе элемента клавишей «Enter».
  • Исправлены ошибки и проблемы в безопасности браузера.

Также выпущена новая ESR-версия Firefox (версия для организаций, редко включающая функциональные нововведения). Предыдущая ESR была сформирована на основе Firefox 91 более года назад. В эту версию включено большинство изменений, произведеных в обычной версии браузера за это время. Ознакомиться с полным списком изменений, произошедших между 91 ESR и 102 ESR, можно на специальной странице официального сайта (на английском языке).

С нововведениями в поддержке веб-технологий можно ознакомиться на MDN Web Web. Ознакомиться с исправлением проблем безопасности можно на специальной странице официального сайта.

Скачать Firefox 102 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 102 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 102 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 102 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 102 ESR для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 102 ESR для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 102 ESR для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 102 ESR для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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