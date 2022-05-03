НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
Firefox 100 — сотая версия популярного браузера03.05.2022

Firefox 100 — сотая версия популярного браузера

Выпущена новая, сотая по счету, версия браузера Firefox.

Не смотря на круглый номер версии, Firefox 100 не является каким-то особенным обновлением, хотя и содержит массу интересных функциональных улучшений. Самые заметные: поддержка субтитров в режиме «Картинка в картинке», возможность использования нескольких словарей при проверке орфографии, поддержка прозрачных скроллов, поддержка цветовых схем сайтов, расширенная поддержка аппаратного ускорения AV1 в Windows и прочее.

Интерфейс Firefox
Интерфейс Firefox

Что нового в Firefox 100

  • Реализовано отображение субтитров при просмотре видео в окошке (режим «Картинка в картинке»). Официально поддерживаются сервисы YouTube, Prime Video и Netflix. Кроме того, субтитры в окошке работают и с форматом WebVTT.
  • Реализована проверка орфографии с одновременным использованием нескольких языковых словарей. Теперь пользователь может выбрать сразу несколько словарей (к примеру, русский и английский), в соответствии с которыми будет проверяться орфография напечатанного пользователем текста.
  • Добавлена поддержка прозрачных скроллов в Windows 11 и GNU/Linux (GTK). Тонкие, прозрачные полосы прокрутки не занимают место на экране. При желании пользователь может вернуть стандартное отображение через настройку: «Основные» > «Просмотр сайтов» > «Всегда отображать полосы прокрутки».
  • Реализован выбор предпочтительной цветовой схемы сайтов. Пользователь может выбрать предпочтительную схему для сайтов, которые поддерживают эту функцию.
  • В Windows-версии включено аппаратное ускорение декодирования видео AV1 с поддержкой видеокарт Intel Gen 11+, AMD RDNA 2 Excluding Navi 24 и GeForce 30.
  • Для пользователей из Великобритании добавлена поддержка сохранения и автозаполнения данных платежных карт.

С нововведениями в поддержке веб-технологий можно ознакомиться на MDN Web Web. Ознакомиться с исправлением проблем безопасности можно на специальной странице официального сайта.

Кроме прочего, разработчики уведомляют веб-мастеров о возможной проблеме в связи с переходом на трехзначную нумерацию версий программы.

Скачать Firefox 100 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 100 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 100 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 100 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

AIDA64 6.70 — новая версия программы для анализа и тестирования компьютера

AIDA64 6.70 — новая версия программы для анализа и тестирования компьютера

Vivaldi 5.2 — улучшения для списка чтения и панель со статистикой блокировки

Vivaldi 5.2 — улучшения для списка чтения и панель со статистикой блокировки

Firefox 99 — очередное обновление популярного браузера

Firefox 99 — очередное обновление популярного браузера

FastStone Image Viewer 7.6 — крупное обновление популярного графического вьювера

FastStone Image Viewer 7.6 — крупное обновление популярного графического вьювера

Google Chrome 100 — рядовое обновление с круглым номером

Google Chrome 100 — рядовое обновление с круглым номером

Firefox 97 — обновление с поддержкой скроллов Windows 11

Firefox 97 — обновление с поддержкой скроллов Windows 11

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

AIDA64 6.70 — новая версия программы для анализа и тестирования компьютера

Vivaldi 5.2 — улучшения для списка чтения и панель со статистикой блокировки

Firefox 99 — очередное обновление популярного браузера

FastStone Image Viewer 7.6 — крупное обновление популярного графического вьювера

Google Chrome 100 — рядовое обновление с круглым номером

Firefox 97 — обновление с поддержкой скроллов Windows 11

LibreOffice 7.3.0 — крупное обновление со значительно улучшенной совместимостью

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Windscribe VPN

Windscribe VPN

Telegram

Telegram

Skype

Skype

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++