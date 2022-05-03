Firefox 100 — сотая версия популярного браузера

Выпущена новая, сотая по счету, версия браузера Firefox.

Не смотря на круглый номер версии, Firefox 100 не является каким-то особенным обновлением, хотя и содержит массу интересных функциональных улучшений. Самые заметные: поддержка субтитров в режиме «Картинка в картинке», возможность использования нескольких словарей при проверке орфографии, поддержка прозрачных скроллов, поддержка цветовых схем сайтов, расширенная поддержка аппаратного ускорения AV1 в Windows и прочее.

Интерфейс Firefox

Что нового в Firefox 100

Реализовано отображение субтитров при просмотре видео в окошке (режим «Картинка в картинке»). Официально поддерживаются сервисы YouTube, Prime Video и Netflix. Кроме того, субтитры в окошке работают и с форматом WebVTT.

Реализована проверка орфографии с одновременным использованием нескольких языковых словарей. Теперь пользователь может выбрать сразу несколько словарей (к примеру, русский и английский), в соответствии с которыми будет проверяться орфография напечатанного пользователем текста.

Добавлена поддержка прозрачных скроллов в Windows 11 и GNU/Linux (GTK). Тонкие, прозрачные полосы прокрутки не занимают место на экране. При желании пользователь может вернуть стандартное отображение через настройку: «Основные» > «Просмотр сайтов» > «Всегда отображать полосы прокрутки».

Реализован выбор предпочтительной цветовой схемы сайтов. Пользователь может выбрать предпочтительную схему для сайтов, которые поддерживают эту функцию.

В Windows-версии включено аппаратное ускорение декодирования видео AV1 с поддержкой видеокарт Intel Gen 11+, AMD RDNA 2 Excluding Navi 24 и GeForce 30.

Для пользователей из Великобритании добавлена поддержка сохранения и автозаполнения данных платежных карт.

С нововведениями в поддержке веб-технологий можно ознакомиться на MDN Web Web. Ознакомиться с исправлением проблем безопасности можно на специальной странице официального сайта.

Кроме прочего, разработчики уведомляют веб-мастеров о возможной проблеме в связи с переходом на трехзначную нумерацию версий программы.