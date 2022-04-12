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AIDA64 6.70 — новая версия программы для анализа и тестирования компьютера12.04.2022

AIDA64 6.70 — новая версия программы для анализа и тестирования компьютера

Компания FinalWire выпустила очередную версию AIDA64 — самой популярной программы для анализа, тестирования и мониторинга компьютеров с операционной системой Windows.

Это рядовое обновление, которое оптимизирует тесты под новое оборудование, улучшает совместимость с новейшим железом, а также включает поддержку новейших видеокарт от NVIDIA и AMD. Стоит особо отметить добавление поддержки GeForce RTX 3090 Ti.

Интерфейс AIDA64
Интерфейс AIDA64

Что нового в AIDA64 6.70:

  • Произведены оптимизации тестирования с помощью AVX2 в бенчмарках для тестирования процессоров Intel Alder Lake-N.
  • Произведены оптимизации тестирования с помощью AVX-512 в стресс-тестах для тестирования процессоров Intel Skylake-X, Cannon Lake, Ice Lake, Tiger Lake, Rocket Lake, Alder Lake и Raptor Lake.
  • Произведены оптимизации тестирования с помощью SSE-4 в бенчмарках для улучшенной поддержки процессоров Intel Jasper Lake и Lakefield.
  • Улучшена поддержка LCD серии CFA от Crystalfontz.
  • Расширена поддержка материнских плат на основе сокета LGA-1700.
  • Добавлена поддержка архитектуры графических драйверов WDDM 3.1.
  • Добавлена подробная информация о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB и GeForce RTX 3090 Ti.
  • Добавлена подробная информация о видеокартах AMD Radeon RX 6400 и Radeon RX 6500 XT.

Как и прежде, для свободной загрузки доступны пробные версии Extreme (версия для дома) и Engineer (версия для коммерческого использования), а версии Business и Network Audit (рассчитаны на администраторов) распространяются только по запросу у разработчика.

Скачать AIDA64 6.70 Extreme Edition

Пробная версияРазмер: 45 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать AIDA64 6.70 Engineer Edition

Пробная версияРазмер: 45 МбОС: WindowsСтабильная версия

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