AIDA64 6.70 — новая версия программы для анализа и тестирования компьютера

Компания FinalWire выпустила очередную версию AIDA64 — самой популярной программы для анализа, тестирования и мониторинга компьютеров с операционной системой Windows.

Это рядовое обновление, которое оптимизирует тесты под новое оборудование, улучшает совместимость с новейшим железом, а также включает поддержку новейших видеокарт от NVIDIA и AMD. Стоит особо отметить добавление поддержки GeForce RTX 3090 Ti.

Интерфейс AIDA64

Что нового в AIDA64 6.70:

Произведены оптимизации тестирования с помощью AVX2 в бенчмарках для тестирования процессоров Intel Alder Lake-N.

Произведены оптимизации тестирования с помощью AVX-512 в стресс-тестах для тестирования процессоров Intel Skylake-X, Cannon Lake, Ice Lake, Tiger Lake, Rocket Lake, Alder Lake и Raptor Lake.

Произведены оптимизации тестирования с помощью SSE-4 в бенчмарках для улучшенной поддержки процессоров Intel Jasper Lake и Lakefield.

Улучшена поддержка LCD серии CFA от Crystalfontz.

Расширена поддержка материнских плат на основе сокета LGA-1700.

Добавлена поддержка архитектуры графических драйверов WDDM 3.1.

Добавлена подробная информация о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB и GeForce RTX 3090 Ti.

Добавлена подробная информация о видеокартах AMD Radeon RX 6400 и Radeon RX 6500 XT.

Как и прежде, для свободной загрузки доступны пробные версии Extreme (версия для дома) и Engineer (версия для коммерческого использования), а версии Business и Network Audit (рассчитаны на администраторов) распространяются только по запросу у разработчика.