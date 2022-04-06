Vivaldi 5.2 — улучшения для списка чтения и панель со статистикой блокировки

Выпущена очередная версия супернастраиваемого браузера Vivaldi.
Это заметное обновление включает несколько интересных улучшений. Важно отметить включение в Android-версию браузера функции «Список чтения» (сохранение адресов страниц для последующего чтения) и сопутствующую возможность синхронизации данных этой функции между десктопной и мобильной версиями Vivaldi.
Кроме того нужно отметить новую панель со статистикой работы блокировщика рекламы в настольной версии и новую функцию перевода набранного вручную текста в мобильной версии.
Что нового в Vivaldi 5.2
- На экспресс-панель добавлена новая панель с краткой статистической информацией о работе функции блокировки рекламы. Однострочная панель отображает количество заблокированных трекеров и рекламных объявлений. Пользователь может ее убрать через настройки экспресс-панели.
- Добавлена новая боковая панель для управления функцией «Список чтения». Новинка позволяет удобно просматривать список чтения и управлять его содержимым.
- Предприняты небольшие изменения визуальных эффектов перетаскивания вкладок.
- Для некоторых регионов добавлен поисковик Qwant. Рунета не касается.
- Исправлена масса ошибок. Из почти пары сотен исправлений, большинство касается встроенного почтового клиента и календаря, которые по-прежнему прибывают в статусе бета-версий.
Что нового в Vivaldi 5.2 для Android
- Добавлен отдельный экран функции перевода текста (вдобавок к функции перевода целых веб-страниц или отдельных слов на них). Она рассчитана на перевод текста набранного вручную или скопированного из буфера обмена. Это выглядит примерно как страница любого онлайнового переводчика.
- Добавлена функция «Список чтения», позволяющая сохранять адреса страниц для последующего чтения. Функция уже была доступна в десктопной версии Vivaldi, а теперь появилась и в мобильной. Соответственно, теперь список чтения можно синхронизировать между всеми настольными и мобильными устройствами пользователя.
- Предприняты прочие небольшие улучшения и исправлены ошибки.