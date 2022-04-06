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Vivaldi 5.2 — улучшения для списка чтения и панель со статистикой блокировки06.04.2022

Vivaldi 5.2 — улучшения для списка чтения и панель со статистикой блокировки

Выпущена очередная версия супернастраиваемого браузера Vivaldi.

Это заметное обновление включает несколько интересных улучшений. Важно отметить включение в Android-версию браузера функции «Список чтения» (сохранение адресов страниц для последующего чтения) и сопутствующую возможность синхронизации данных этой функции между десктопной и мобильной версиями Vivaldi.

Кроме того нужно отметить новую панель со статистикой работы блокировщика рекламы в настольной версии и новую функцию перевода набранного вручную текста в мобильной версии.

Список чтения на боковой панели и статистика блокировки
Список чтения на боковой панели и статистика блокировки

Что нового в Vivaldi 5.2

  • На экспресс-панель добавлена новая панель с краткой статистической информацией о работе функции блокировки рекламы. Однострочная панель отображает количество заблокированных трекеров и рекламных объявлений. Пользователь может ее убрать через настройки экспресс-панели.
  • Добавлена новая боковая панель для управления функцией «Список чтения». Новинка позволяет удобно просматривать список чтения и управлять его содержимым.
  • Предприняты небольшие изменения визуальных эффектов перетаскивания вкладок.
  • Для некоторых регионов добавлен поисковик Qwant. Рунета не касается.
  • Исправлена масса ошибок. Из почти пары сотен исправлений, большинство касается встроенного почтового клиента и календаря, которые по-прежнему прибывают в статусе бета-версий.

Что нового в Vivaldi 5.2 для Android

  • Добавлен отдельный экран функции перевода текста (вдобавок к функции перевода целых веб-страниц или отдельных слов на них). Она рассчитана на перевод текста набранного вручную или скопированного из буфера обмена. Это выглядит примерно как страница любого онлайнового переводчика.
  • Добавлена функция «Список чтения», позволяющая сохранять адреса страниц для последующего чтения. Функция уже была доступна в десктопной версии Vivaldi, а теперь появилась и в мобильной. Соответственно, теперь список чтения можно синхронизировать между всеми настольными и мобильными устройствами пользователя.
  • Предприняты прочие небольшие улучшения и исправлены ошибки.

Скачать Vivaldi 5.2 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 76.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 5.2 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 72.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 5.2 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 54.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Vivaldi 5.2 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 53.8 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Vivaldi 5.2 для GNU/Linux для ARM64 (RPM)

БесплатноРазмер: 77.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Vivaldi 5.2 для GNU/Linux для ARM (RPM)

БесплатноРазмер: 74.3 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Vivaldi 5.2 для Android

БесплатноРазмер: 74.3 МбОС: AndroidСтабильная версия

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