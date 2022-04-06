Vivaldi 5.2 — улучшения для списка чтения и панель со статистикой блокировки

Выпущена очередная версия супернастраиваемого браузера Vivaldi.

Это заметное обновление включает несколько интересных улучшений. Важно отметить включение в Android-версию браузера функции «Список чтения» (сохранение адресов страниц для последующего чтения) и сопутствующую возможность синхронизации данных этой функции между десктопной и мобильной версиями Vivaldi.

Кроме того нужно отметить новую панель со статистикой работы блокировщика рекламы в настольной версии и новую функцию перевода набранного вручную текста в мобильной версии.

Список чтения на боковой панели и статистика блокировки

Что нового в Vivaldi 5.2

На экспресс-панель добавлена новая панель с краткой статистической информацией о работе функции блокировки рекламы. Однострочная панель отображает количество заблокированных трекеров и рекламных объявлений. Пользователь может ее убрать через настройки экспресс-панели.

Добавлена новая боковая панель для управления функцией «Список чтения». Новинка позволяет удобно просматривать список чтения и управлять его содержимым.

Предприняты небольшие изменения визуальных эффектов перетаскивания вкладок.

Для некоторых регионов добавлен поисковик Qwant. Рунета не касается.

Исправлена масса ошибок. Из почти пары сотен исправлений, большинство касается встроенного почтового клиента и календаря, которые по-прежнему прибывают в статусе бета-версий.

Что нового в Vivaldi 5.2 для Android