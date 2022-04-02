FastStone Image Viewer 7.6 — крупное обновление популярного графического вьювера

Выпущено крупное обновление популярного графического вьювера FastStone Image Viewer.

FastStone Image Viewer — замечательный просмотрщик графических файлов для операционной системы Windows. Популярен и любим широкой аудиторией за высокую скорость работы (сравнительно со стандартными средствами операционной системы), поддержку всех востребованных форматов, а также целый набор полезных функций для работы с изображениями (конвертирование, экспорт изображений с внешних устройств, мелкое редактирование, коррекция, слайдшоу и прочее).

FastStone Image Viewer 7.6 является довольно крупным обновлением с массой заметных улучшений. Программа не обновлялась более 2-х лет и, судя по объему включенных в новинку улучшений, разработчик не сидел сложа руки. В эту версию добавлена система рейтинга, используется новый движок базы данных, предпринят ряд улучшений обработки миниатюр, добавлены новые параметры сортировки, включен целый набор новых опций и многое другое.

Интерфейс FastStone Image Viewer

Что нового в FastStone Image Viewer 7.6