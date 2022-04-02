FastStone Image Viewer 7.6 — крупное обновление популярного графического вьювера

Выпущено крупное обновление популярного графического вьювера FastStone Image Viewer.
FastStone Image Viewer — замечательный просмотрщик графических файлов для операционной системы Windows. Популярен и любим широкой аудиторией за высокую скорость работы (сравнительно со стандартными средствами операционной системы), поддержку всех востребованных форматов, а также целый набор полезных функций для работы с изображениями (конвертирование, экспорт изображений с внешних устройств, мелкое редактирование, коррекция, слайдшоу и прочее).
FastStone Image Viewer 7.6 является довольно крупным обновлением с массой заметных улучшений. Программа не обновлялась более 2-х лет и, судя по объему включенных в новинку улучшений, разработчик не сидел сложа руки. В эту версию добавлена система рейтинга, используется новый движок базы данных, предпринят ряд улучшений обработки миниатюр, добавлены новые параметры сортировки, включен целый набор новых опций и многое другое.
Что нового в FastStone Image Viewer 7.6
- Новый логотип программы.
- Реализована система рейтинга (от 1 до 5 звезд). Пользователь может присваивать рейтинг любым изображениям. При перемещении изображений между директориями их рейтинг сохраняется.
- Новый движок базы данных. Более производительный, надежный и способный обрабатывать большие базы.
- Добавлена функция предварительного сканирования директорий для создания базы миниатюр. («Настройки» > «Предварительное сканирование папок в базу миниатюр»).
- Добавлены новые параметры сортировки: по дате создания, рейтингу и тегам.
- Произведены внутренние оптимизации для повышения скорости запуска программы, формирования дерева директорий и более быстрого доступа к сетевым ресурсам.
- Доработаны все темы оформления.
- Теперь размер выбранного файла отображается в строке состояния.
- В оконном режиме просмотра два уровня строки состояния объединяются в один.
- Теперь стало возможным перемешивать изображения в текущей директории до завершения процесса создания миниатюр.
- Добавлена новая опция для выбора второго монитора (если он, конечно, есть).
- В инструмент создания ленты изображений добавлена опция центрирования.
- В инструмент «Размер изображения» функции «Композиция и печать» добавлена опция «Сохранить пропорции».
- Добавлены горячие клавиши для Google Maps (Ctrl+Shift+M) и Google Earth (Ctrl+Alt+M), если изображение содержит GPS-координаты.
- Масса прочих мелких улучшений и исправлений.