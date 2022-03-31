Google Chrome 100 — рядовое обновление с круглым номером

Выпущена новая стабильная версия популярнейшего браузера Google Chrome.

Этот выпуск имеет круглый номер версии, однако едва ли отличается от рядового обновления — набор нововведений вполне стандартен. В этой версии предприняты небольшие внешние улучшения и масса внутренних усовершенствований. Никаких важных нововведений, которые можно было бы ожидать от крупного обновления не предусмотрено.

Интерфейс Google Chrome

Что нового в Google Chrome 100

Обновлен логотип браузера. На базовой иконке в операционной системе отличия от старого логотипа неочевидны.

Предприняты изменения в поведении рамки совместного использования вкладок (синяя рамка). Теперь она очерчивает не всю вкладку, а только передаваемую часть страницы.

Добавлена возможность отклонять предупреждения о скомпрометированных паролях. Добавлена соответствующая политика PasswordDismissCompromisedAlertEnabled.

Обновления для правил open-in функции Legacy Browser Support.

Теперь браузер добавляет токены, привязанные к аккаунту Google, с целью различных проверок.

Расширена проверка временной метки сертификата (SCT).

Ряд новых и обновленных политик.

Что нового в Google Chrome 100 для Android

Если в настольной версии практически нет никаких внешних функциональных нововведений, то версия для Android готова предложить пару заметных улучшений.

Упразднена функция «Упрощенный режим». Режим просмотра веб-страниц позволял экономить трафик за счет загрузки только необходимого содержания страницы и использовал промежуточные серверы Google для ускорения передачи данных. Начиная с Google Chrome 100 этот режим больше недоступен. Упразднение упрощённого режима связано с повсеместным снижением цен на интернет, а также оптимизацией других механизмов браузера, что позволило минимизировать использование данных и без этого режима.

Добавлена функциональность действий из адресной строки. При наборе названия действия браузер предложит получить доступ к нему прямо из адресной строки. К примеру, если начать набирать фразу «удалить историю», то в ней появится ссылка для перехода к диалогу удаления истории посещённых сайтов. Данная функция давно доступна в десктопной версии Google Chrome, а до мобильной добралась только теперь.

Добавлена поддержка авторизации через QR-код. Если раньше телефон должен был быть синхронизирован через ту же учетную запись, что и компьютер, то теперь это необязательно.

Полностью упразднена поддержка устаревшего TLS 1.0/1.1 для системного компонента Android WebView.

Что нового в Google Chrome 100 для разработчиков

Google рекомендует учесть изменения в строке User-Agent из-за перехода на трехзначный номер версии.

В Google Chrome 100 предпринята масса изменений и реализованы нововведения для разработчиков. Отдельно отмечается стабильный выпуск API Multi-Screen Window Placement. Новый API позволяет получать информацию о подключенных дисплеях и работать с ними, располагая в них окна.

Веб-разработчики получили очередные улучшения поддержки веб-технологий, различные внутренние оптимизации и новые эксперименты Origin Trials. Почитать о них можно на следующих ресурсах: Chrome Platform Status и Chrome Developers.