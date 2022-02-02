Google Chrome 98 — новая версия с рядом внутренних изменений

Выпущена очередная стабильная версия популярнейшего браузера Google Chrome.
Google Chrome 98 включает ряд внутренних улучшений для поддержки современных веб-технологий, повышает безопасность, включает новые и расширяет существовавшие API. Большинство включенных изменений, описанных ниже, касаются разработчиков и администраторов и являются плановыми.
- Интеграция настройки безопасного просмотра браузера с настройкой учетной записи Google. Если пользователь выберет расширенный безопасный просмотр в настройках учетной записи, то Google Chrome предложит включить безопасный просмотр в браузере.
- Google Chrome 98 для iOS позволяет использовать пароли, сохраненные в браузере в других приложениях, установленных на устройстве. Можно активировать через настройки автозаполнения раздела «Пароли».
- Реализовано использование модели TFLite для обнаружения фишинга на стороне клиента. Браузер использует модель машинного языка на устройстве пользователя для обнаружения попыток фишинга и улучшенной защиты.
- Обновлена генерация информации User-Agent с помощью GREASE.
- Поддержка U2F API по умолчанию отключена. Это устаревший API для взаимодействия с аппаратными ключами USB, который заменен на WebAuthn. Тем не менее, поддержку U2F API все еще можно включить через настройку U2fSecurityKeyApiEnabled. Полное удаление запланировано в Google Chrome 104.
- Полностью упразднена поддержка TLS 1.0 и 1.1. Если до этого обновления администраторы могли вернуть поддержку TLS 1.0 и 1.1, то теперь SSLVersionMin (настройка минимальной версии SSL) больше не позволяет использовать эти версии.
- Отправка предварительных запросов CORS перед любым запросом сабресурсов частной сети с целью защиты пользователя от атак с подделкой межсайтовых запросов. На данный момент это не влияет на запросы к частной сети и ограничение возможностей запланировано в следующих версиях браузера.
- В Directory API упразднено устаревшее поле install_browser_version. Заменено полем pending_browser_version.
Как и было запланировано, c 17 января репозиторий расширений браузера больше не принимает расширения, построенные на основе Manifest V2. Любое новое расширение должно включать файл manifest.json в формате Minifest V3.
Веб-разработчики получили очередные улучшения поддержки веб-технологий, различные внутренние оптимизации и новые эксперименты Origin Trials. Почитать о них можно на следующих ресурсах: Chrome Platform Status и Chrome Developers.