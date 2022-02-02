Google Chrome 98 — новая версия с рядом внутренних изменений

Выпущена очередная стабильная версия популярнейшего браузера Google Chrome.

Google Chrome 98 включает ряд внутренних улучшений для поддержки современных веб-технологий, повышает безопасность, включает новые и расширяет существовавшие API. Большинство включенных изменений, описанных ниже, касаются разработчиков и администраторов и являются плановыми.

Интеграция настройки безопасного просмотра браузера с настройкой учетной записи Google. Если пользователь выберет расширенный безопасный просмотр в настройках учетной записи, то Google Chrome предложит включить безопасный просмотр в браузере.

Google Chrome 98 для iOS позволяет использовать пароли, сохраненные в браузере в других приложениях, установленных на устройстве. Можно активировать через настройки автозаполнения раздела «Пароли».

Реализовано использование модели TFLite для обнаружения фишинга на стороне клиента. Браузер использует модель машинного языка на устройстве пользователя для обнаружения попыток фишинга и улучшенной защиты.

Обновлена генерация информации User-Agent с помощью GREASE.

Поддержка U2F API по умолчанию отключена. Это устаревший API для взаимодействия с аппаратными ключами USB, который заменен на WebAuthn. Тем не менее, поддержку U2F API все еще можно включить через настройку U2fSecurityKeyApiEnabled. Полное удаление запланировано в Google Chrome 104.

Полностью упразднена поддержка TLS 1.0 и 1.1. Если до этого обновления администраторы могли вернуть поддержку TLS 1.0 и 1.1, то теперь SSLVersionMin (настройка минимальной версии SSL) больше не позволяет использовать эти версии.

Отправка предварительных запросов CORS перед любым запросом сабресурсов частной сети с целью защиты пользователя от атак с подделкой межсайтовых запросов. На данный момент это не влияет на запросы к частной сети и ограничение возможностей запланировано в следующих версиях браузера.

В Directory API упразднено устаревшее поле install_browser_version. Заменено полем pending_browser_version.

Как и было запланировано, c 17 января репозиторий расширений браузера больше не принимает расширения, построенные на основе Manifest V2. Любое новое расширение должно включать файл manifest.json в формате Minifest V3.

Веб-разработчики получили очередные улучшения поддержки веб-технологий, различные внутренние оптимизации и новые эксперименты Origin Trials. Почитать о них можно на следующих ресурсах: Chrome Platform Status и Chrome Developers.