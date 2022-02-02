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Google Chrome 98 — новая версия с рядом внутренних изменений02.02.2022

Google Chrome 98 — новая версия с рядом внутренних изменений

Выпущена очередная стабильная версия популярнейшего браузера Google Chrome.

Google Chrome 98 включает ряд внутренних улучшений для поддержки современных веб-технологий, повышает безопасность, включает новые и расширяет существовавшие API. Большинство включенных изменений, описанных ниже, касаются разработчиков и администраторов и являются плановыми.

  • Интеграция настройки безопасного просмотра браузера с настройкой учетной записи Google. Если пользователь выберет расширенный безопасный просмотр в настройках учетной записи, то Google Chrome предложит включить безопасный просмотр в браузере.
  • Google Chrome 98 для iOS позволяет использовать пароли, сохраненные в браузере в других приложениях, установленных на устройстве. Можно активировать через настройки автозаполнения раздела «Пароли».
  • Реализовано использование модели TFLite для обнаружения фишинга на стороне клиента. Браузер использует модель машинного языка на устройстве пользователя для обнаружения попыток фишинга и улучшенной защиты.
  • Обновлена генерация информации User-Agent с помощью GREASE.
  • Поддержка U2F API по умолчанию отключена. Это устаревший API для взаимодействия с аппаратными ключами USB, который заменен на WebAuthn. Тем не менее, поддержку U2F API все еще можно включить через настройку U2fSecurityKeyApiEnabled. Полное удаление запланировано в Google Chrome 104.
  • Полностью упразднена поддержка TLS 1.0 и 1.1. Если до этого обновления администраторы могли вернуть поддержку TLS 1.0 и 1.1, то теперь SSLVersionMin (настройка минимальной версии SSL) больше не позволяет использовать эти версии.
  • Отправка предварительных запросов CORS перед любым запросом сабресурсов частной сети с целью защиты пользователя от атак с подделкой межсайтовых запросов. На данный момент это не влияет на запросы к частной сети и ограничение возможностей запланировано в следующих версиях браузера.
  • В Directory API упразднено устаревшее поле install_browser_version. Заменено полем pending_browser_version.

Как и было запланировано, c 17 января репозиторий расширений браузера больше не принимает расширения, построенные на основе Manifest V2. Любое новое расширение должно включать файл manifest.json в формате Minifest V3.

Веб-разработчики получили очередные улучшения поддержки веб-технологий, различные внутренние оптимизации и новые эксперименты Origin Trials. Почитать о них можно на следующих ресурсах: Chrome Platform Status и Chrome Developers.

Скачать Google Chrome 98 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 48.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 98 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 44.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 98 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Google Chrome 98 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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