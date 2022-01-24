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WinRAR 6.10 — масса небольших улучшений и упразднение совместимости с Windows XP24.01.2022

WinRAR 6.10 — масса небольших улучшений и упразднение совместимости с Windows XP

Выпущена очередная новая версия популярнейшего архиватора WinRAR.

Это крупное, вполне стандартное обновление WinRAR, которое включает массу деловых улучшений. В WinRAR 6.10 улучшена совместимость с Проводником операционной системы Windows 11, включена поддержка архивов .ZST и .ZIPX с алгоритмом Zstandard, включены новые опции, добавлены новые ключи и изменено поведение некоторых старых, а также многое другое.

Важно отметить, что, начиная с этой версии, WinRAR больше не совместим с устаревшей операционной системой Windows XP. Теперь программа требует как минимум Windows Vista. Последняя версия WinRAR для Windows XP — 6.02, ее можно скачать из файлового архива SLO.ru

Интерфейс WinRAR
Интерфейс WinRAR

Что нового в WinRAR 6.10

  • Упразднена совместимость с Windows XP. WinRAR 6.10 требует Windows Vista или новее. Последняя версия, официально поддерживающая Windows XP, является WinRAR 6.02.
  • Добавлена поддержка архивов .ZST и .ZIPX, использующих алгоритм сжатия Zstandard.
  • Добавлена совместимость с контекстными меню Проводника Windows 11. Теперь в контекстное меню операционной системы можно включить лишь один пункт. Если в настройках WinRAR включена интеграция в Проводник Windows 11, то контекстное меню будет включать пункт, включающий подменю со всеми необходимыми командами; если интеграция выключена — один пункт с командой извлечения архива или создания архива для обычных файлов.
  • В диалог окно «Параметры операции» диалогового создания архива в опцию «По окончании» включен элемент «Закрыть WinRAR».
  • В окно извлечения файлов из архива на вкладке «Опции» добавлен список «По окончании» для выбора действия по завершению операции (выключить компьютер, закрыть программу и т. д.).
  • Ключ -si может быть использован для чтения архивных данных с stdin при извлечении и тестировании. Пример: type slo_ru.rar | rar x -si -o+ -pmypwd dummy docs\. Имя архива игнорируется, но должно быть указано. В этом режиме недоступны операции, требующие поиск в обратном направлении. Не допускаются запросы, требующие взаимодействия с пользователем.
  • Новый ключ -ep4<путь>, исключающий префикс пути при создании архива и извлечении, если этот путь находится в начале имени архива. Путь сравнивается с именами, уже подготовленными для сохранения в архиве, без букв дисков и предшествующих разделителей путей. К примеру: rar a -ep4SLO.ru\text\books archive c:\SLO.ru\texts\books\technical elfkbn «SLO.ru\text\books» из архивных имён, так что они начинаются с 'technical'.
  • Новый ключ –mes, пропускающий зашифрованные файлы при извлечении и тестировании. Это замена прежнего ключа -p-.
  • Добавлен новый ключ -op<путь>, который задает папку назначения для команд извлечения 'x' и 'e'. В отличие от параметра командной строки <путь_для_извлечения\> этот ключ также принимает пути без символа разделителя пути в конце.
  • Если команда 'p' используется для печати файла на стандартный вывод (поток stdout), информационные сообщения автоматически подавляются, чтобы предотвратить их смешивание с данными файла.
  • Опции «Генерировать имя архива по маске» и ключ -ag считают минутами только первые два символа 'M' после 'H'. Ранее минутами считалось любое количество таких символов. Теперь стало возможно помещать поле времени перед датой. К примеру: -agHHMM-DDMMYY. Ранее считались все 'M' в этой строке как минуты.
  • Повышен максимальный размер данных для восстановления RAR5 до 1000% от размера защищаемых данных. Максимальное количество томов для восстановления может быть в 10 раз больше, чем защищаемых томов.
  • Добавлено предупреждение при усечении паролей более 127-ти символов.
  • Если архив содержит зарезервированные имена устройств, то при извлечении в начало таких имён вставляется символ подчёркивания. К примеру, имя aux.txt преобразуется в _aux.txt. Это делается для предотвращения проблем совместимости с программами, которые не могут обрабатывать такие имена. Нужно использовать опцию «Разрешить потенциально несовместимые имена» на вкладке «Дополнительно» окна извлечения или ключ -oni в командной строке.
  • Добавлена попытка сброса кэша перед тестированием архива. Это поможет проверить фактические данные, записанные на диск, вместо проверки закэшированной копии.
  • Теперь можно указывать несколько ключей -v<размер>, определяющих разные размеры для разных томов, также и для архивов ZIP. К примеру, WinRAR a -v100k -v200k -v300k SLO_ru.zip.
  • Теперь при нажатии кнопки «Обзор» вызывается диалоговое окно выбора новой папки в WinRAR на странице «Параметры/Пути», в командах «Восстановить» и «Преобразовать», а также прочих местах.
  • Теперь при восстановлении из области уведомлений после завершения операции окно программы располагается под другими открытыми окнами, чтобы не мешать действиям пользователя.
  • Из списка заранее заданных размером томов убрано значение «650 МБ» (для CD) и добавлено «2 ГБ».
  • Теперь команда «Переименовать» выделяет часть имени файла до последней точки (ранее — все имя).
  • Если размер архива SFX превышает 4 ГБ, сообщение об ошибке выдается во время сжатия сразу после превышения этого значения. Ранее об этом сообщалось после завершения операции. Исполняемые файлы такого размера не могут быть запущены Windows.
  • Упразднена поддержка ключа -en командной строки. Он использовался для создания архива RAR4 без добавления блока «Конец архива».
  • Исправлены ошибки.

Скачать WinRAR 6.10 (64-бит)

Пробная версияРазмер: 3.5 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать WinRAR 6.10 (32-бит)

Пробная версияРазмер: 3.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

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