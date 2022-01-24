WinRAR 6.10 — масса небольших улучшений и упразднение совместимости с Windows XP

Выпущена очередная новая версия популярнейшего архиватора WinRAR.

Это крупное, вполне стандартное обновление WinRAR, которое включает массу деловых улучшений. В WinRAR 6.10 улучшена совместимость с Проводником операционной системы Windows 11, включена поддержка архивов .ZST и .ZIPX с алгоритмом Zstandard, включены новые опции, добавлены новые ключи и изменено поведение некоторых старых, а также многое другое.

Важно отметить, что, начиная с этой версии, WinRAR больше не совместим с устаревшей операционной системой Windows XP. Теперь программа требует как минимум Windows Vista. Последняя версия WinRAR для Windows XP — 6.02, ее можно скачать из файлового архива SLO.ru

Интерфейс WinRAR

Что нового в WinRAR 6.10