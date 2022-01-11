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Firefox 96 — «SameSite=lax» для всех cookie и исправления проблем WebRTC11.01.2022

Firefox 96 — «SameSite=lax» для всех cookie и исправления проблем WebRTC

Выпущена очередная новая версия браузера Firefox.

Это небольшое обновление включает несколько внутренних изменений, повышает производительность и исправляет ряд ошибок.

  • Предприняты очередные изменения обработки cookie-файлов. Теперь в Firefox по умолчанию используется параметр «SameSite» в значении «lax» для всех cookie-файлов, если значение не указано или не настроено иное. При значении «SameSite=lax» браузер блокирует передачу cookie на сторонние ресурсы, кроме ситуаций прямого перехода пользователя по ссылке. Это позволит более надежно защититься от атак с поддельными межсайтовыми запросами (CSRF).
  • Значительно улучшено шумоподавление и автоматическая регулировка усиления звука. Также предприняты небольшие улучшения функции эхоподавления.
  • Значительно снижена нагрузка на основной поток браузера, что должно понизить расход ресурсов.
  • Исправлено несколько проблем с WebRTC: устранена проблема периодического сброса значения SSRC при воспроизведении видео; исправлено ошибочное понижение разрешения видео при совместном доступе к экрану и исправлено ухудшение качества видео на некоторых сайтах.
  • Исправлены проблемы безопасности.

В Firefox 96 предприняты изменения, касающиеся веб-разработчиков. С нововведениями в поддержке веб-технологий можно ознакомиться на специальной странице сайта MDN Web Docs.

Скачать Firefox 96 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 96 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 96 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 96 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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