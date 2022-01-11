Firefox 96 — «SameSite=lax» для всех cookie и исправления проблем WebRTC

Выпущена очередная новая версия браузера Firefox.
Это небольшое обновление включает несколько внутренних изменений, повышает производительность и исправляет ряд ошибок.
- Предприняты очередные изменения обработки cookie-файлов. Теперь в Firefox по умолчанию используется параметр «SameSite» в значении «lax» для всех cookie-файлов, если значение не указано или не настроено иное. При значении «SameSite=lax» браузер блокирует передачу cookie на сторонние ресурсы, кроме ситуаций прямого перехода пользователя по ссылке. Это позволит более надежно защититься от атак с поддельными межсайтовыми запросами (CSRF).
- Значительно улучшено шумоподавление и автоматическая регулировка усиления звука. Также предприняты небольшие улучшения функции эхоподавления.
- Значительно снижена нагрузка на основной поток браузера, что должно понизить расход ресурсов.
- Исправлено несколько проблем с WebRTC: устранена проблема периодического сброса значения SSRC при воспроизведении видео; исправлено ошибочное понижение разрешения видео при совместном доступе к экрану и исправлено ухудшение качества видео на некоторых сайтах.
- Исправлены проблемы безопасности.
В Firefox 96 предприняты изменения, касающиеся веб-разработчиков. С нововведениями в поддержке веб-технологий можно ознакомиться на специальной странице сайта MDN Web Docs.