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Google Chrome 97 — выгрузка неиспользуемого профиля и поддержка Control Flow Guard05.01.2022

Google Chrome 97 — выгрузка неиспользуемого профиля и поддержка Control Flow Guard

Выпущена очередная стабильная версия популярнейшего браузера Google Chrome.

Обновление до Google Chrome 97, как и предыдущее, в основном состоит из внутренних улучшений. Интересными изменениями этого выпуска являются выгрузка неиспользуемого профиля при закрытии относящихся к нему окон и поддержка механизма безопасности Control Flow Guard. Некоторые внешние изменения, как например, обновленная страница управления поисковыми системами, пока доступны не всем пользователям и прибывают в статусе тестирования.

Интерфейс Google Chrome 97
Интерфейс Google Chrome 97

Что нового в Google Chrome 97

  • Улучшена функциональность автозаполнения веб-форм. Смещено в правую сторону выпадающее меню с выбором варианта. Включены новые значки, например, значок профиля дает ясно понять, что будут заполнены любые поля формы, относящиеся к адресу и контактной информации.
  • Добавлена поддержка механизма защиты Control Flow Guard, что затрудняет использование уязвимостей в приложениях.
  • Тестируются изменения страницы настроек «Управление поисковыми системами». Изменено название страницы настроек и добавлены пояснения для каждого раздела. Кроме того, теперь пользователь, добавивший сайт в качестве поисковой системы, должен включить его вручную через настройки. Это полезно для исключения случайной смены поисковика.
  • Теперь Google Chrome выгружает из памяти профиль при закрытии относящихся к нему окон. Ранее при закрытии окон профиль не выгружался и мог выполнять различные задачи, типа синхронизации или фоновых скриптов расширений, что приводило к расходу ресурсов. То есть, профиль работал до полного закрытия браузера. Теперь же с этим покончено. Также немедленная выгрузка профиля позволяет повысить конфиденциальность за счёт более быстрой очистки временных файлов.
  • Упразднение поддержки расширений, основанных на Manifest V2 (файл manifest.json). Начиная с 17 января, магазин расширений Google Chrome не будет принимать такие расширения. Заинтересованные разработчики могут почитать подробности на специальной странице.
  • Продолжается упразднение поддержки WebSQL. Предпринят ряд очередных мер.
  • В Google Chrome для Android тестируется блок с краткой информацией о сайте (берется, например, из Wikipedia), расположенный в меню информации о сайте (иконка перед адресом). На данный момент это работает только у некоторых пользователей с включенным параметром «Помогать улучшить просмотр страниц и поиск (отправлять URL посещенных страниц в Google)».
  • В Google Chrome для Android добавлена поддержка Certificate Transparency.

Веб-разработчики получили очередные улучшения поддержки веб-технологий. Почитать о них можно на следующих ресурсах: Chrome Platform Status и Chrome Developers.

Скачать Google Chrome 97 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 48.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 97 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 44.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 97 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Google Chrome 97 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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