Обновление Telegram — реакции, спойлеры и переводчик

Выпущены новые версии десктопных и мобильных клиентов мессенджера Telegram.

Новогоднее обновление популярнейшего мессенджера Telegram предлагает несколько интересных нововведений. Реакции — быстрая оценка сообщениям, спойлеры — форматирование текста, скрывающее определенную часть, переводчик — перевод любых сообщений в чатах и каналах, QR-коды на профили пользователей с возможностью их формления.

Реакции

В Telegram добавлена функциональность реакций на сообщения. Реакции — это эмодзи, демонстрирующие впечатление пользователя от сообщения. Достаточно навести курсор мыши (или двойное нажатие в мобильных версиях) на сообщение и в углу появится меню выбора реакции. Все полученные реакции отображаются в нижней части сообщения.

Реакции работают как в приватных, так и публичных чатах и каналах. Понятно, что смысл их использования есть только в многопользовательских чатах. Это не только адекватная замена текстовым «+», которые пользователи часто используют для выражения солидарности с сообщением, но и возможность выразить более широкий спектор эмоций без лишних сообщений. Опять же, полученные реакции явно отражают мнение сообщества.

Администраторы каналов и чатов могут составить набор доступных пользователям реакций или вообще отключить их. Кстати говоря, реакции по умолчанию отключены.

Реакции в Telegram

Спойлеры

Форматирование текста сообщения расширено новым стилем — «Скрытый». Пользователь может скрыть весь текст или его часть, которая станет видна пользователям при клике. Это полезно для создания спойлеров. К примеру, если кто-то в общем чате спросит, чем закончился фильм, то будет уместно ответить с использованием этого стиля форматирования, скрыв ответ от не желающих его знать.

Спойлеры в Telegram

Переводчик

В мобильные версии Telegram включен встроенный переводчик. Теперь пользователь может перевести любое сообщение (в любых чатах и каналах) на родной язык. Достаточно нажать на сообщение и в меню выбрать пункт «Перевести» — появится всплывающее меню с переводом выбранного сообщения. Для перевода используется сервис Google Translate. По умолчанию переводчик отключен — можно включить через настройки языка.

Новинка доступна только в версия Telegram для Android и iOS; в десктопных клиентах отсутствует.

Переводчик в Telegram для Android Оформление QR-кода

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Также это обновление предлагает быструю генерацию QR-кода, ведущего на страницу профиля любого пользователя, с возможностью их оформления. На выбор предлагается несколько красочных тем оформления QR-кода.

Ну и, конечно же, разработчики добавили интерактивные эффекты для очередной порции эмодзи. При клике на такие эмодзи воспроизводится полноэкранный эффект (работает только в личных чатах).