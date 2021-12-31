SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Обновление Telegram — реакции, спойлеры и переводчик31.12.2021

Обновление Telegram — реакции, спойлеры и переводчик

Выпущены новые версии десктопных и мобильных клиентов мессенджера Telegram.

Новогоднее обновление популярнейшего мессенджера Telegram предлагает несколько интересных нововведений. Реакции — быстрая оценка сообщениям, спойлеры — форматирование текста, скрывающее определенную часть, переводчик — перевод любых сообщений в чатах и каналах, QR-коды на профили пользователей с возможностью их формления.

Реакции

В Telegram добавлена функциональность реакций на сообщения. Реакции — это эмодзи, демонстрирующие впечатление пользователя от сообщения. Достаточно навести курсор мыши (или двойное нажатие в мобильных версиях) на сообщение и в углу появится меню выбора реакции. Все полученные реакции отображаются в нижней части сообщения.

Реакции работают как в приватных, так и публичных чатах и каналах. Понятно, что смысл их использования есть только в многопользовательских чатах. Это не только адекватная замена текстовым «+», которые пользователи часто используют для выражения солидарности с сообщением, но и возможность выразить более широкий спектор эмоций без лишних сообщений. Опять же, полученные реакции явно отражают мнение сообщества.

Администраторы каналов и чатов могут составить набор доступных пользователям реакций или вообще отключить их. Кстати говоря, реакции по умолчанию отключены.

Реакции в Telegram
Реакции в Telegram

Спойлеры

Форматирование текста сообщения расширено новым стилем — «Скрытый». Пользователь может скрыть весь текст или его часть, которая станет видна пользователям при клике. Это полезно для создания спойлеров. К примеру, если кто-то в общем чате спросит, чем закончился фильм, то будет уместно ответить с использованием этого стиля форматирования, скрыв ответ от не желающих его знать.

Спойлеры в Telegram
Спойлеры в Telegram

Переводчик

В мобильные версии Telegram включен встроенный переводчик. Теперь пользователь может перевести любое сообщение (в любых чатах и каналах) на родной язык. Достаточно нажать на сообщение и в меню выбрать пункт «Перевести» — появится всплывающее меню с переводом выбранного сообщения. Для перевода используется сервис Google Translate. По умолчанию переводчик отключен — можно включить через настройки языка.

Новинка доступна только в версия Telegram для Android и iOS; в десктопных клиентах отсутствует.

Переводчик в Telegram для Android
Переводчик в Telegram для Android
Оформление QR-кода
Оформление QR-кода
***

Также это обновление предлагает быструю генерацию QR-кода, ведущего на страницу профиля любого пользователя, с возможностью их оформления. На выбор предлагается несколько красочных тем оформления QR-кода.

Ну и, конечно же, разработчики добавили интерактивные эффекты для очередной порции эмодзи. При клике на такие эмодзи воспроизводится полноэкранный эффект (работает только в личных чатах).

Скачать Telegram для Windows 3.4.0

БесплатноРазмер: 20.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram для Windows 3.4.0 (Portable)

БесплатноРазмер: 22.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram для GNU/Linux 3.4.0 (64-бит)

БесплатноРазмер: 28.6 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Telegram для GNU/Linux 3.4.0 (32-бит)

БесплатноРазмер: 29.5 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Telegram для Android 8.4.0

БесплатноРазмер: 30 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать Telegram для iOS 8.4.0

БесплатноРазмер: 30 МбОС: iOSСтабильная версия

Avidemux 2.8.0 — заметное обновление простого видеоредактора

Avidemux 2.8.0 — заметное обновление простого видеоредактора

Firefox 95 — новая песочница RLBox и новая архитектура изоляции сайтов

Firefox 95 — новая песочница RLBox и новая архитектура изоляции сайтов

MSI Afterburner 4.6.4 — обновление популярного инструмента для разгона видеокарты

MSI Afterburner 4.6.4 — обновление популярного инструмента для разгона видеокарты

Vivaldi 5.0 — улучшенные темы оформления и новая панель переводчика

Vivaldi 5.0 — улучшенные темы оформления и новая панель переводчика

IrfanView 4.59 — очередное обновление популярного графического вьювера

IrfanView 4.59 — очередное обновление популярного графического вьювера

7-Zip 21.05 — первый стабильный выпуск архиватора за последние 3 года

7-Zip 21.05 — первый стабильный выпуск архиватора за последние 3 года

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Avidemux 2.8.0 — заметное обновление простого видеоредактора

Firefox 95 — новая песочница RLBox и новая архитектура изоляции сайтов

MSI Afterburner 4.6.4 — обновление популярного инструмента для разгона видеокарты

Vivaldi 5.0 — улучшенные темы оформления и новая панель переводчика

IrfanView 4.59 — очередное обновление популярного графического вьювера

7-Zip 21.05 — первый стабильный выпуск архиватора за последние 3 года

Google Chrome 96 — автогруппировка истории «Связи», упразднение кнопки «Сервисы» и масса мелочей

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Windscribe VPN

Windscribe VPN

Telegram

Telegram

Skype

Skype

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++