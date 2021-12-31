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Avidemux 2.8.0 — заметное обновление простого видеоредактора31.12.2021

Avidemux 2.8.0 — заметное обновление простого видеоредактора

Вышла новая версия простого видеоредактора Avidemux.

Avidemux — очень простой видеоредактор, кроссплатформенный и полностью бесплатный. Простой инструмент для мелкого редактирования роликов с сохранением в различные форматы. Рекомендуется пользователям, заинтересованным в простом инструменте для обрезки роликов или просто перекодирования видео под определенные нужды. Программа включает массу фильтров для внесения изменений и доступно редактирование без необходимости перекодирования.

Версия 2.8.0 предлагает массу улучшений и изменений. В общем и целом, это обновление повышает качество программы, включая массу небольших усовершенствований.

Интерфейс Avidemux
Интерфейс Avidemux

Что нового в Avidemux 2.8.0

  • Возможность конвертирования HDR-видео в SDR с тональной компрессией.
  • Возвращен кодер FFV1.
  • Аудиодорожки TrueHD могут быть декодированы и поддерживаются в контейнерах Matroska.
  • Добавлена поддержка декодирования WMA9 Lossless.
  • В окно применения фильтра добавлена возможность быстрого сравнения применяемого фильтра с оригиналом. В правый верхний угол добавлена кнопка «Просмотр оригинала».
  • В фильтр «Преобразовать кадровую частоту» добавлен выбор интерполяции — смешивание и компенсация движения.
  • В окно добавления видеофильтров добавлена возможность временного отключения (не удаления) активных фильтров.
  • Добавлена настройка для загрузки последовательно именованных изображений в обратном порядке.
  • Теперь переход по воспроизводимому видео возможен с помощью клавиш или перетаскиванием ползунка по таймлайну.
  • Теперь фильтры «Преобразовать кадровую частоту» и «Изменить частоту кадров» могут обрабатывать значение до 1000 кадров в секунду.
  • Теперь фильтр «Кадрирование» имеет полупрозрачную зеленую маску.
  • Теперь фильтр «Кадрирование» включают опцию «Автокадрирование».
  • В фильтре «Изменить размер» максимальный размер исходящего изображения повышен до 8192x8192.
  • В фильтр «Изменить размер» добавлен дополнительный алгоритм изменения размера «Ближайший сосед».
  • Улучшено масштабирование превью.
  • Теперь плагин видеокодера x264 позволяет указывать свойства цвета.
  • Реализовано запоминание развернутого состояния окна, видимости виджета и положения панели после перезапуска программы.
  • Временная метка может быть скопирована в буфер обмена через CTRL+SHIFT+C и вставлена в диалог «Время» > «Переход» через CTRL+V.
  • PulseAudioSimple заменен на полный PulseAudio.
  • Улучшена поддержка ALSA.
  • Улучшена навигация с помощью клавиатуры по окну выбора видеофильтров.
  • Переработан аудиометр.
  • Обновлены встроенные библиотеки FFmpeg до версии 4.4.1.
  • Исправлены ошибки.

Скачать Avidemux 2.8.0 для Windows

Бесплатно/GPLРазмер: 37.9 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Avidemux 2.8.0 для GNU/Linux

Бесплатно/GPLРазмер: 42.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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