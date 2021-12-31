Avidemux 2.8.0 — заметное обновление простого видеоредактора

Вышла новая версия простого видеоредактора Avidemux.
Avidemux — очень простой видеоредактор, кроссплатформенный и полностью бесплатный. Простой инструмент для мелкого редактирования роликов с сохранением в различные форматы. Рекомендуется пользователям, заинтересованным в простом инструменте для обрезки роликов или просто перекодирования видео под определенные нужды. Программа включает массу фильтров для внесения изменений и доступно редактирование без необходимости перекодирования.
Версия 2.8.0 предлагает массу улучшений и изменений. В общем и целом, это обновление повышает качество программы, включая массу небольших усовершенствований.
Что нового в Avidemux 2.8.0
- Возможность конвертирования HDR-видео в SDR с тональной компрессией.
- Возвращен кодер FFV1.
- Аудиодорожки TrueHD могут быть декодированы и поддерживаются в контейнерах Matroska.
- Добавлена поддержка декодирования WMA9 Lossless.
- В окно применения фильтра добавлена возможность быстрого сравнения применяемого фильтра с оригиналом. В правый верхний угол добавлена кнопка «Просмотр оригинала».
- В фильтр «Преобразовать кадровую частоту» добавлен выбор интерполяции — смешивание и компенсация движения.
- В окно добавления видеофильтров добавлена возможность временного отключения (не удаления) активных фильтров.
- Добавлена настройка для загрузки последовательно именованных изображений в обратном порядке.
- Теперь переход по воспроизводимому видео возможен с помощью клавиш или перетаскиванием ползунка по таймлайну.
- Теперь фильтры «Преобразовать кадровую частоту» и «Изменить частоту кадров» могут обрабатывать значение до 1000 кадров в секунду.
- Теперь фильтр «Кадрирование» имеет полупрозрачную зеленую маску.
- Теперь фильтр «Кадрирование» включают опцию «Автокадрирование».
- В фильтре «Изменить размер» максимальный размер исходящего изображения повышен до 8192x8192.
- В фильтр «Изменить размер» добавлен дополнительный алгоритм изменения размера «Ближайший сосед».
- Улучшено масштабирование превью.
- Теперь плагин видеокодера x264 позволяет указывать свойства цвета.
- Реализовано запоминание развернутого состояния окна, видимости виджета и положения панели после перезапуска программы.
- Временная метка может быть скопирована в буфер обмена через CTRL+SHIFT+C и вставлена в диалог «Время» > «Переход» через CTRL+V.
- PulseAudioSimple заменен на полный PulseAudio.
- Улучшена поддержка ALSA.
- Улучшена навигация с помощью клавиатуры по окну выбора видеофильтров.
- Переработан аудиометр.
- Обновлены встроенные библиотеки FFmpeg до версии 4.4.1.
- Исправлены ошибки.