Avidemux 2.8.0 — заметное обновление простого видеоредактора

Вышла новая версия простого видеоредактора Avidemux.

Avidemux — очень простой видеоредактор, кроссплатформенный и полностью бесплатный. Простой инструмент для мелкого редактирования роликов с сохранением в различные форматы. Рекомендуется пользователям, заинтересованным в простом инструменте для обрезки роликов или просто перекодирования видео под определенные нужды. Программа включает массу фильтров для внесения изменений и доступно редактирование без необходимости перекодирования.

Версия 2.8.0 предлагает массу улучшений и изменений. В общем и целом, это обновление повышает качество программы, включая массу небольших усовершенствований.

Интерфейс Avidemux

Что нового в Avidemux 2.8.0