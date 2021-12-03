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MSI Afterburner 4.6.4 — обновление популярного инструмента для разгона видеокарты03.12.2021

MSI Afterburner 4.6.4 — обновление популярного инструмента для разгона видеокарты

Выпущена новая версия MSI Afterburner — популярнейшего инструмента для разгона видеокарты.

MSI Afterburner — мощнейший и самый популярный инструмент для разгона видеокарт с чипами производства NVIDIA и AMD. Как ясно из названия, к разработке программы имеет отношение компания MSI — широко известный производитель железа (а также Guru3D со своим RivaTuner). Основная функциональность MSI Afterburner заключается в настройке важнейших параметров видеокарты. Также предусмотрены функции мониторинга состояния видеокарты. Программа включает богатый набор настроек, умелый подход к которым позволит выжать из видеокарты максимум.

MSI Afterburner 4.6.4 является вполне стандартным обновлением. В эту версию включена поддержка нового железа, добавлены новые скины интерфейса, улучшена поддержка некоторых видеокарт, а также предприняты улучшения для отображения информации на иконке в трее.

Интерфейс MSI Afterburner 4.6.4
Интерфейс MSI Afterburner 4.6.4

Что нового в MSI Afterburner 4.6.4

  • Добавлена пара новых скинов под стиль Windows 11 (светлый и темный).
  • Добавлена поддержка контроля напряжения для референсных видеокарт AMD RADEON RX 6700 XT.
  • Добавлена экспериментальная поддержка процессоров Intel 11-го и 12-го поколений.
  • Добавлена экспериментальная поддержка мобильных процессоров AMD Ryzen.
  • Увеличен лимит разгона памяти для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30x0.
  • Предприняты улучшения для отображения данных на иконке в трее. Теперь иконка не масштабируется при смене параметров масштабирования Windows, что предотвращает замыливание текста. Также добавлены новые крупные шрифты для коэффициента масштабирования >=150% и >=200%. Через файл конфигурации можно перенастроить поддержку масштабирования (отключить нововведение и будет как раньше) или выбрать другие шрифты.
  • Теперь установщик программы масштабируется в зависимости от настройки масштабирования Windows.
  • Оптимизировано переключение между профилями мониторинга для ситуаций, когда профили содержат разные наборы источников данных, отображаемых на иконке в трее.
  • Обновлен RivaTuner Statistics Server до версии 7.3.3.
  • Реализован обход проблемы с DirectInput, связанной с неправильной обработкой горячих клавиш после блокировки системы через «Ctrl+Alt+Del» и «Win+L».
  • Исправлено отсутствие датчика температуры памяти при использовании видеокарт AMD RADEON 570 /5700 XT.
  • Исправлена проблема с открытием MSI Afterburner через иконку в трее.

Скачать MSI Afterburner

БесплатноРазмер: 53.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

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