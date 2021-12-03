MSI Afterburner 4.6.4 — обновление популярного инструмента для разгона видеокарты

Выпущена новая версия MSI Afterburner — популярнейшего инструмента для разгона видеокарты.

MSI Afterburner — мощнейший и самый популярный инструмент для разгона видеокарт с чипами производства NVIDIA и AMD. Как ясно из названия, к разработке программы имеет отношение компания MSI — широко известный производитель железа (а также Guru3D со своим RivaTuner). Основная функциональность MSI Afterburner заключается в настройке важнейших параметров видеокарты. Также предусмотрены функции мониторинга состояния видеокарты. Программа включает богатый набор настроек, умелый подход к которым позволит выжать из видеокарты максимум.

MSI Afterburner 4.6.4 является вполне стандартным обновлением. В эту версию включена поддержка нового железа, добавлены новые скины интерфейса, улучшена поддержка некоторых видеокарт, а также предприняты улучшения для отображения информации на иконке в трее.

Интерфейс MSI Afterburner 4.6.4

Что нового в MSI Afterburner 4.6.4