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Vivaldi 5.0 — улучшенные темы оформления и новая панель переводчика03.12.2021

Vivaldi 5.0 — улучшенные темы оформления и новая панель переводчика

Выпущена новая версия супернастраиваемого браузера Vivaldi.

Vivaldi 5.0 является очередным крупным обновлением с набором заметных улучшений. Главные изменения касаются тем оформления браузера — расширена функциональность создания тем, а также включена возможность поделиться получившейся темой с другими пользователями. Вторым важным улучшением Vivaldi 5.0 является новая панель переводчика, позволяющая переводить отдельные слова и части текста более удобно, чем через всплывающее окно.

Кроме десктопной версии Vivaldi 5.0 выпущено крупное обновление мобильной версии браузера. В ней предпринят ряд улучшений для работы с вкладками: двухуровневая панель вкладок, крестик закрытия только на активной вкладке, компактные вкладки и т. д. Также важно отметить появление боковой панели как в настольной версии браузера.

Что нового в Vivaldi 5.0

Улучшено создание тем оформления — обновлен редактор и сопутствующие функции. Переработаны настройки темы, улучшен интерфейс редактора и, что особо важно, реализована возможность включения в тему фонового изображения. Особенным нововведением является возможность экспорта тем оформления — либо в ZIP-архив, либо публикация в галереи тем Vivaldi. В общем, стало удобнее создавать собственные темы оформления и, появилась возможность поделиться ими с другими пользователями.

Создание темы оформления
Создание темы оформления

Добавлена новая панель переводчика (располагается на боковой панели браузера) для более удобного перевода отдельных слов и частей текста. Пользователи знают, что кроме перевода всей страницы, Vivaldi умеет переводить отдельные слова и части текста. Если в предыдущих версиях перевод отдельных слов происходил во всплывающем окне, то теперь есть раздел переводчика на боковой панели, что может быть более удобно. Новая панель поддерживает обычную вставку текста, перетаскивание текста или автоматический перевод выделенного. Кроме того, там хранится история переводов. Старый способ перевода отдельных слов (через всплывающее окно на странице) никуда не делся и может быть включен через настройки программы.

Панель переводчика
Панель переводчика

Добавлена возможность отображения менеджера загрузки файлов на главной панели браузера (как обычно, справа от адресной строки). Менеджер загрузки браузера Vivaldi располагается на боковой панели, но теперь есть настройка, позволяющая разместить значок менеджера загрузки в более традиционном месте. А еще туда добавлена опция для включения и отключения автоматического появления этой панели при старте загрузки. Расположение настройки: «Настройки» > «Загрузки» > «Показывать загрузки в диалоговом окне».

Также в этой версии присутствует еще несколько изменений. Реализована обработка действий на странице как команд. В цепочке команд для команды «Искать выделенное» добавлена возможность указать поисковую систему. Отдельно важно упомянуть версию Vivaldi для GNU/Linux для ARM, которая теперь доступна в виде RPM-сборки.

Что нового в Vivaldi 5.0 для Android

Кроме десктопной версии выпущено интересное обновление мобильной версии браузера Vivaldi. Vivaldi 5.0 для Android включает целый набор значительных улучшений, которые направлены на повышение удобства работы с вкладками. Часть нововведений будут полезны владельцам больших экранов планшетов, а другая часть, наоборот, адресована пользователям маленьких экранов смартфонов.

Двухуровневая панель для групп вкладок
Двухуровневая панель для групп вкладок
Компактные вкладки
Компактные вкладки
  • Добавлена двухуровневая панель для групп вкладок, как в десктопной версии. На одной панели отображаются группы, а на другой - сами вкладки.
  • Добавлена возможность отображать крестик закрытия только у активной вкладки (по умолчанию включено).
  • Добавлена возможность отображать только иконку вкладки, делая ее суперкомпактной (по умолчанию отключено).
  • Добавлена боковая панель (как в десктопной версии), которая будет доступна при работе на большом экране планшета.
  • Добавлена возможность отправки выделенного текста в уже существующую заметку.
  • Добавлена настройка для быстрого переключения между светлой и темной темами оформления браузера.

Скачать Vivaldi 5.0 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 76.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 5.0 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 72.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 5.0 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 54.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Vivaldi 5.0 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 53.8 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Vivaldi 5.0 для GNU/Linux для ARM64 (RPM)

БесплатноРазмер: 77.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Vivaldi 5.0 для GNU/Linux для ARM (RPM)

БесплатноРазмер: 74.3 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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