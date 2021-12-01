IrfanView 4.59 — очередное обновление популярного графического вьювера

Вышла новая версия популярного графического вьювера IrfanView.

IrfanView — это любимая широкой аудиторией программа для просмотра и мелкого редактирования графических изображений, существующая более 20-ти лет. Имеет крошечный размер дистрибутива, молниеносную скорость работы и позволяет просматривать, редактировать, конвертировать и каталогизировать графические изображения во всех популярных графических форматах. Также важно отметить наличие массы мелких удобств и поддержку плагинов, которые здорово расширяют функциональность программы.

IrfanView 4.59 — это очередная новая версия, вносящая в программу ряд полезных улучшений. В эту версию включена функция предпросмотра изменений при сохранении в JPEG, добавлен эффект фокусировки тилт-шифт, улучшена автообрезка границ изображения, улучшена поддержка метаданных EXIF файлов HEIC и CR3, улучшено масштабирование изображения при печати и многое другое.

Интерфейс IrfanView

Что нового в IrfanView 4.59

В набор настроек сохранения изображения в формате JPEG добавлена новая опция «Показать предпросмотр». Эта опция вызывает диалог предварительного просмотра сохраняемого изображения (предпросмотр изменений в реальном времени) с возможностью настройки качества.

Добавлена поддержка формата JXL (JPEG XL). Работает через дополнительный плагин.

Добавлен новый эффект тилт-шифт (фокусировка на определенном участке изображения). Работает через дополнительный плагин.

Добавлена настройка отображения SVG (установка максимального размера и цвета фона). Работает через дополнительный плагин.

Добавлена новая функция «Автообрезка границ — отобразить рамку», представляющая рамку для обрезки границ.

Улучшена поддержка метаданных EXIF в файлах HEIC и CR3.

В настройки печати для опции «Вписать в страницу» добавлена новая настройка «Заполнить страницу» для пропорционального заполнения изображением всей страницы.

Добавлены пояснения к некоторым параметрам настройки Lossless JPG.

Обновлены многие плагины.

Как обычно, кроме самого дистрибутива, для отдельной загрузки доступен официальный сборник плагинов, включающий все плагины.

Будьте внимательны! Русскоязычная локализация, которая не входит в состав дистрибутива и устанавливается отдельно, еще не обновилась и новый функционал может быть недоступен при использовании локализации.