IrfanView 4.59 — очередное обновление популярного графического вьювера

Вышла новая версия популярного графического вьювера IrfanView.
IrfanView — это любимая широкой аудиторией программа для просмотра и мелкого редактирования графических изображений, существующая более 20-ти лет. Имеет крошечный размер дистрибутива, молниеносную скорость работы и позволяет просматривать, редактировать, конвертировать и каталогизировать графические изображения во всех популярных графических форматах. Также важно отметить наличие массы мелких удобств и поддержку плагинов, которые здорово расширяют функциональность программы.
IrfanView 4.59 — это очередная новая версия, вносящая в программу ряд полезных улучшений. В эту версию включена функция предпросмотра изменений при сохранении в JPEG, добавлен эффект фокусировки тилт-шифт, улучшена автообрезка границ изображения, улучшена поддержка метаданных EXIF файлов HEIC и CR3, улучшено масштабирование изображения при печати и многое другое.
Что нового в IrfanView 4.59
- В набор настроек сохранения изображения в формате JPEG добавлена новая опция «Показать предпросмотр». Эта опция вызывает диалог предварительного просмотра сохраняемого изображения (предпросмотр изменений в реальном времени) с возможностью настройки качества.
- Добавлена поддержка формата JXL (JPEG XL). Работает через дополнительный плагин.
- Добавлен новый эффект тилт-шифт (фокусировка на определенном участке изображения). Работает через дополнительный плагин.
- Добавлена настройка отображения SVG (установка максимального размера и цвета фона). Работает через дополнительный плагин.
- Добавлена новая функция «Автообрезка границ — отобразить рамку», представляющая рамку для обрезки границ.
- Улучшена поддержка метаданных EXIF в файлах HEIC и CR3.
- В настройки печати для опции «Вписать в страницу» добавлена новая настройка «Заполнить страницу» для пропорционального заполнения изображением всей страницы.
- Добавлены пояснения к некоторым параметрам настройки Lossless JPG.
- Обновлены многие плагины.
Как обычно, кроме самого дистрибутива, для отдельной загрузки доступен официальный сборник плагинов, включающий все плагины.
Будьте внимательны! Русскоязычная локализация, которая не входит в состав дистрибутива и устанавливается отдельно, еще не обновилась и новый функционал может быть недоступен при использовании локализации.