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Firefox 93 — поддержка AVIF, улучшенная безопасность и оптимизация производительности05.10.2021

Firefox 93 — поддержка AVIF, улучшенная безопасность и оптимизация производительности

Выпущена очередная новая версия браузера Firefox.

Firefox 93 предлагает ряд заметных изменений: блокировка загрузки файлов по HTTP, поддержка формата AVIF, улученная поддержка стиля браузера панелью загрузки, автоматическая выгрузка вкладок при недостатке памяти и ряд улучшений защиты конфиденциальности пользователя.

Интерфейс Firefox 93
Интерфейс Firefox 93

Что нового в Firefox 93

  • Реализовано предупреждение о небезопасной загрузке файлов. Теперь браузер может блокировать загрузку по HTTP с HTTPS-страниц. Пользователь получает уведомление о заблокированной загрузке и может разрешить ее вручную.
  • Добавлена поддержка формата изображений AVIF, основанного на свободном видеокодеке AV1. AVIF предлагает высокое качество при небольшом размере файла, поддерживает прозрачность и многие другие особенности.
  • Улучшено соответствие интерфейса панели загрузки визуальным стилям браузера.
  • Реализована автоматическая выгрузка вкладок при критическом недостатке памяти. Браузер выгружает из памяти вкладки в зависимости от времени последнего доступа, используемой памяти и ряда прочих параметров. Это должно сократить количество сбоев, происходящих из-за нехватки памяти.
  • Улучшена совместимость и защита конфиденциальности пользователя с помощью SmartBlock 3.0.
  • Реализована новая защита от отслеживания рефереров (адрес источника перехода между веб-страницами). Она доступна в строгом режиме защиты от отслеживания.
  • Встроенный просмотрщик PDF-документов поддерживает работу с большим количеством XFA-форм.
  • Исправлены ошибки, в том числе, касающиеся средств чтения с экрана VoiceOver и Orca (для людей с ограниченными возможностями).

В Firefox 93 предприняты изменения, касающиеся веб-разработчиков, и исправлены ошибки, в том числе, касающиеся безопасности браузера. С нововведениями в поддержке веб-технологий можно ознакомиться на специальной странице сайта MDN Web Docs.

Скачать Firefox 93 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 93 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 93 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 93 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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