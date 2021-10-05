Firefox 93 — поддержка AVIF, улучшенная безопасность и оптимизация производительности

Выпущена очередная новая версия браузера Firefox.

Firefox 93 предлагает ряд заметных изменений: блокировка загрузки файлов по HTTP, поддержка формата AVIF, улученная поддержка стиля браузера панелью загрузки, автоматическая выгрузка вкладок при недостатке памяти и ряд улучшений защиты конфиденциальности пользователя.

Интерфейс Firefox 93

Что нового в Firefox 93

Реализовано предупреждение о небезопасной загрузке файлов. Теперь браузер может блокировать загрузку по HTTP с HTTPS-страниц. Пользователь получает уведомление о заблокированной загрузке и может разрешить ее вручную.

Добавлена поддержка формата изображений AVIF, основанного на свободном видеокодеке AV1. AVIF предлагает высокое качество при небольшом размере файла, поддерживает прозрачность и многие другие особенности.

Улучшено соответствие интерфейса панели загрузки визуальным стилям браузера.

Реализована автоматическая выгрузка вкладок при критическом недостатке памяти. Браузер выгружает из памяти вкладки в зависимости от времени последнего доступа, используемой памяти и ряда прочих параметров. Это должно сократить количество сбоев, происходящих из-за нехватки памяти.

Улучшена совместимость и защита конфиденциальности пользователя с помощью SmartBlock 3.0.

Реализована новая защита от отслеживания рефереров (адрес источника перехода между веб-страницами). Она доступна в строгом режиме защиты от отслеживания.

Встроенный просмотрщик PDF-документов поддерживает работу с большим количеством XFA-форм.

Исправлены ошибки, в том числе, касающиеся средств чтения с экрана VoiceOver и Orca (для людей с ограниченными возможностями).

В Firefox 93 предприняты изменения, касающиеся веб-разработчиков, и исправлены ошибки, в том числе, касающиеся безопасности браузера. С нововведениями в поддержке веб-технологий можно ознакомиться на специальной странице сайта MDN Web Docs.