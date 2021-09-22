Google Chrome 94 — новое меню отправки ссылки, реструктурированные настройки и HTTPS-First

Выпущена новая стабильная версия браузера Google Chrome.

В Google Chrome 94 добавлено новое меню для удобной отправки ссылки на просматриваемый сайт, обновленное поведение страницы настроек, поддержка HTTPS-First, множество внутренних изменений и улучшенная поддержка новых веб-технологий. Как обычно, пользователь может не сразу увидеть нововведения, — некоторые из них вводятся методом развертывания, а оно происходит постепенно.

Важно отметить, что Google Chrome переходит на 4-х недельный цикл выпусков новых версий. Если раньше новая стабильная версия выходила раз в 6 недель, то теперь это будет происходить чаще — раз в 4 недели. Кроме того, предусмотрен выпуск с меньшей периодичностью обновления — он будет выпускаться раз в 8 недель и может быть предпочтительней для администраторов, использующих ручное обновление.

Новое меню отправки ссылки в Google Chrome 94

Что нового в Google Chrome 94

Новый удобный способ поделиться страницей с другими пользователями и отправить его на другие устройства. В адресную строку добавлен новый значок (стрелка-самолетик), вызывающий меню с набором опций отправки адреса текущего сайта, а также генерацию QR-кода.

Переработана страница настроек браузера. Теперь длиннющая страница настроек поделена на отдельные страницы для более удобной навигации. То есть, если раньше панель навигации просто отправляла пользователя к определенному отрезку длинной страницы настроек, то теперь отображается только выбранный раздел. Навигация и ассортимент настроек не изменились.

Режим HTTPS-First. Браузер пытается установить HTTPS-соединение со всеми сайтами, даже если пользователь обращается к ресурсу по HTTP. Если получается соединиться по HTTPS — отлично; если нет — браузер соединяется по HTTP и пользователь получает соответствующее уведомление.

Ряд внутренних изменений: механизм синхронизации больше не поддерживает Google Chrome 48 и старше, новые корпоративные политики, начало упразднения поддержки WebSQL, запрет на запросы от незащищенных общедоступных страниц к частным или локальным адресам и т. д.

Как обычно, предусмотрена масса деловых улучшений и изменений. Среди новых Origin-экспериментов особо выделяется будущая возможность регистрировать в системе PWA в качестве обработчика URL-адресов. Среди новых/обновленных API выделяется Idle Detection API, позволяющий веб-разработчикам определять, что пользователь не активен.

Множество изменений для веб-разработчиков. Расширена поддержка новейших веб-технологий, добавлены новые политики, расширены некоторые API, а также предприняты улучшения в инструментах веб-разработки. Ознакомиться с подробностями можно на специальных ресурсах разработчика: Chrome Platform Status и на Chrome Developers.