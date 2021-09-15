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Vivaldi 4.2 — перевод отдельных слов и прокрутка боковой панели15.09.2021

Vivaldi 4.2 — перевод отдельных слов и прокрутка боковой панели

Выпущена очередная версия супернастраиваемого браузера Vivaldi.

Это обновление включает несколько функциональных улучшений. В Vivaldi 4.2 добавлена возможность перевода отдельных слов, упрощена функция создания QR-кода с адресом страницы, реализована прокрутка боковой панели и предпринято несколько менее заметных улучшений.

Главным нововведением Vivaldi 4.2 является функция перевода отдельных отрезков текста на странице (используется Lingvanex). Пользователь может выделить отдельное слово, предложение или любой другой отрезок текста и перевести его. Доступ к функции осуществляется через пункт контекстного меню «Перевести выделенное» (также через быстрые команды и жесты), а интерфейс функции представляет собой окно поверх просматриваемой страницы.

Перевод отдельных слов в Vivaldi 4.2
Перевод отдельных слов в Vivaldi 4.2

Другие изменения в Vivaldi 4.2

  • Добавлена возможность быстрого создания QR-кода с адресом страницы. В контекстное меню просматриваемой страницы добавлен пункт «Создать QR-код для этой страницы».
  • Реализована возможность прокрутки боковой панели колесиком мыши. До сих пор, если боковая панель содержала большое количество иконок-ссылок и они не помещались в окне браузера, то доступ к ним был попросту невозможен. Теперь эта проблема решена.
  • Небольшие улучшения. Кроме прочих мелочей можно отметить новые жесты мыши.
  • Обновлен Chromium до версии 93.0.4577.83 и исправлены ошибки.

Скачать Vivaldi 4.2 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 74.5 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 4.2 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 71.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 4.2 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 54.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Vivaldi 4.2 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 53.8 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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