Vivaldi 4.2 — перевод отдельных слов и прокрутка боковой панели

Выпущена очередная версия супернастраиваемого браузера Vivaldi.
Это обновление включает несколько функциональных улучшений. В Vivaldi 4.2 добавлена возможность перевода отдельных слов, упрощена функция создания QR-кода с адресом страницы, реализована прокрутка боковой панели и предпринято несколько менее заметных улучшений.
Главным нововведением Vivaldi 4.2 является функция перевода отдельных отрезков текста на странице (используется Lingvanex). Пользователь может выделить отдельное слово, предложение или любой другой отрезок текста и перевести его. Доступ к функции осуществляется через пункт контекстного меню «Перевести выделенное» (также через быстрые команды и жесты), а интерфейс функции представляет собой окно поверх просматриваемой страницы.
Другие изменения в Vivaldi 4.2
- Добавлена возможность быстрого создания QR-кода с адресом страницы. В контекстное меню просматриваемой страницы добавлен пункт «Создать QR-код для этой страницы».
- Реализована возможность прокрутки боковой панели колесиком мыши. До сих пор, если боковая панель содержала большое количество иконок-ссылок и они не помещались в окне браузера, то доступ к ним был попросту невозможен. Теперь эта проблема решена.
- Небольшие улучшения. Кроме прочих мелочей можно отметить новые жесты мыши.
- Обновлен Chromium до версии 93.0.4577.83 и исправлены ошибки.