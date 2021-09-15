Vivaldi 4.2 — перевод отдельных слов и прокрутка боковой панели

Выпущена очередная версия супернастраиваемого браузера Vivaldi.

Это обновление включает несколько функциональных улучшений. В Vivaldi 4.2 добавлена возможность перевода отдельных слов, упрощена функция создания QR-кода с адресом страницы, реализована прокрутка боковой панели и предпринято несколько менее заметных улучшений.

Главным нововведением Vivaldi 4.2 является функция перевода отдельных отрезков текста на странице (используется Lingvanex). Пользователь может выделить отдельное слово, предложение или любой другой отрезок текста и перевести его. Доступ к функции осуществляется через пункт контекстного меню «Перевести выделенное» (также через быстрые команды и жесты), а интерфейс функции представляет собой окно поверх просматриваемой страницы.

Перевод отдельных слов в Vivaldi 4.2

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