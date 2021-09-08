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Firefox 92 — новая версия популярного браузера08.09.2021

Firefox 92 — новая версия популярного браузера

Выпущен Firefox 92 — очередная версия популярного браузера.

Firefox 92 не очень крупное обновление, которое включает ряд внутренних улучшений и исправлений. В общем и целом, это обновление направлено на повышение общего качества работы браузера и улучшение поддержки новых веб-технологий.

Что нового в Firefox 92

  • Улучшено автоматическое обновление соединения с HTTP до HTTPS. Это когда пользователь обращается к ресурсу по незащищенному HTTP, а Firefox пытается получить доступ по защищенному HTTPS. В этой версии может быть использован HTTPS RR как заголовок Alt-Svc.
  • Предприняты изменения для реализации поддержки полнодиапазонного уровня цвета при воспроизведении видео.
  • Переработаны страницы с информацией об ошибках сертификатов.
  • Произведена реструктуризация управления памятью при обработке JavaScript. Эти меры направлены на повышение скорости обработки кода и снижение потребления памяти.
  • Исправлены проблемы, приводящие к снижению производительности при использовании программ чтения с экрана и прочих инструментов доступности (для людей с ограниченными возможностями).
  • Исправлена проблема производительности, при которой открытое предупреждение на одной вкладке снижало производительность на других.

Про поддержку AVIF. Стоит отметить что поддержка формата графических изображений AVIF (построен на основе видеокодека AV1), которая должна была войти в Firefox 92, пока отключена. Дело в обнаруженных ошибках, которые не удалось исправить к запланированному релизу. Пользователь сам может активировать поддержку AVIF через флаг image.avif.enabled.

В Firefox 92 предприняты изменения, касающиеся веб-разработчиков, и исправлены ошибки, в том числе, касающиеся безопасности браузера. С нововведениями в поддержке веб-технологий можно ознакомиться на специальной странице сайта MDN Web Docs.

Скачать Firefox 92 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 92 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 92 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 92 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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