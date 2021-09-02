Релиз Windows 11 состоится 5 октября 2021

Компания Microsoft объявила дату выпуска Windows 11 — 5 октября 2021. В этот день стартует поэтапное бесплатное обновление совместимых компьютеров через систему автоматического обновления Windows, а также начнутся продажи устройств с предустановленной Windows 11. Возможно в этот же день станет доступна и загрузка дистрибутивов для установки вручную.

Обновление компьютеров с Windows 10 будет поэтапным. Некоторые пользователи получат новинку уже 5 октября, когда другим придется подождать. Первыми обновятся новейшие устройства, полностью отвечающие системным требованиям Windows 11, а потом уже и все остальные, отвечающие минимальным требованиям. Программа обновления будет продолжаться до середины 2022 года.

Интерфейс Windows 11

Что нового в Windows 11 (суперкратко)

Новое оформление и звуковое сопровождение. Свежее и современнее.

Новое меню Пуск. Полностью переоформленное и расположенное в центре (можно вернуть в левый угол). Оно интегрировано с облачными сервисами Microsoft 365 для быстрого доступа к данным пользователя.

Обновлены встроенные приложения.

Windows 11 ориентируется на одновременную работу с несколькими окнами. Для этого предприняты улучшения размещения окон программ на экране — новые сетки компоновки окон, привязка нескольких окон, запоминание положения и т. п. Также улучшена работа с несколькими экранами — сворачивание окон при отсоединении второго экрана и их развертывание при последующем подключении.

Виджеты — небольшие приложения для рабочего стола. Важно, что обещана поддержка виджетов от сторонних разработчиков.

Интеграция чатов Microsoft Terms в панель задач.

Ориентированность на видеоигры. Поддержка DirectX12 Ultimate, DirectStorage и Auto HDR. Доступ к видеоиграм через сервис Xbox Game Pass (библиотека игр, доступная по ежемесячной платной подписке).

Новый Microsoft Store. Теперь в репозитории будут не только UWP-приложения и игры, но также стандартные Win32-программы , фильмы и телешоу. Переработана структура и оформление для более удобного доступа к контенту.

, фильмы и телешоу. Переработана структура и оформление для более удобного доступа к контенту. Значительно расширены специальные возможности для доступности людям с ограниченными возможностями.

Улучшена поддержка управления через тачпад, цифровое перо и голосовой ввод. Повышена скорость и расширены возможности.

Windows 11 ориентирована на гибридную работу и имеет функционал для взаимодействия откуда угодно и с любого устройства.

Важно! Одна из интереснейших новых функций Windows 11 — поддержка Android-приложений не будет доступна на старте, а появится в 2022 году.

Системные требования Windows 11

Минимальные системные требования: 64-битный процессор 1 ГГц с 2-мя ядрами, 4 Гб оперативной памяти, видеокарта с поддержкой DirectX 12, 64 Гб места на HDD/SSD, UEFI с поддержкой Secure Boot, TPM 2.0. Впрочем, энтузиастам удавалось установить тестовые версии на железо, не поддерживающее Secure Boot, TPM 2.0 и на систему с несовместимым процессором. Важно отметить, что Windows 11 несовместима с 32-битными процессорами.

Для нормальной работы некоторых функций есть дополнительные требования. Узнать подробности можно на специальной странице официального ресурса.

Также доступна PC Health Check — специальная утилита, которая проверяет совместимость компьютера с Windows 11.