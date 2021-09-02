Google Chrome 93 — очередное обновление популярного браузера

Компания Google выпустила очередную стабильную версию своего браузера Google Chrome.

Это не очень функционально насыщенное обновление, которое главным образом направлено на повышение общего качества программы и немного улучшает работу некоторых функций.

Как обычно, пользователь может не сразу увидеть нововведения — некоторые из них вводятся методом развертывания, а оно происходит постепенно.

Интерфейс Google Chrome

Что нового в Google Chrome 93

Добавлена возможность отображения файлов, хранящихся на Google Диск, на странице новой вкладки.

Замок-индикатор, расположенный перед адресной строкой и дающий доступ к окну информации о странице, заменен на стрелку. При почти полном переходе всех популярных сайтов на HTTPS в значке замка нет особого смысла. Если сайт не поддерживает HTTPS, у него по-прежнему отображается плашка «Не защищено». Это изменение доступно только части пользователей.

Переработано окошко информации о странице (замочек/стрелка перед адресной строкой). Теперь информационное окно отображает сначала наиважнейшую информацию, обновленная структура включает подразделы, а выпадающие меню разрешений заменены на переключатели.

Улучшено восстановление закрытых групп вкладок. В функции восстановления закрытых вкладок через раздел «Недавно закрытые» меню «История» добавлено отображение всех вкладок закрытой группы с возможностью восстановления каждой отдельно.

Добавлено предупреждение при обращении к функции «Удаление данных о просмотренных страницах» во время использования режима «Инкогнито». Предупреждение поясняет, что при использовании функции очистки сеанс приватного просмотра закончится и все вкладки будут закрыты.

Упразднена поддержка операционной системой Ubuntu 16.04.

Как обычно, новая версия Google Chrome привносит множество изменений для веб-разработчиков. Расширена поддержка новейших веб-технологий, добавлены новые политики, расширены некоторые API, а также предприняты улучшения в инструментах веб-разработки. Ознакомиться с подробностями можно на специальных ресурсах разработчика: Chrome Platform Status и в Chrome Developers.