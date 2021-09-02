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Google Chrome 93 — очередное обновление популярного браузера02.09.2021

Google Chrome 93 — очередное обновление популярного браузера

Компания Google выпустила очередную стабильную версию своего браузера Google Chrome.

Это не очень функционально насыщенное обновление, которое главным образом направлено на повышение общего качества программы и немного улучшает работу некоторых функций.

Как обычно, пользователь может не сразу увидеть нововведения — некоторые из них вводятся методом развертывания, а оно происходит постепенно.

Интерфейс Google Chrome
Интерфейс Google Chrome

Что нового в Google Chrome 93

  • Добавлена возможность отображения файлов, хранящихся на Google Диск, на странице новой вкладки.
  • Замок-индикатор, расположенный перед адресной строкой и дающий доступ к окну информации о странице, заменен на стрелку. При почти полном переходе всех популярных сайтов на HTTPS в значке замка нет особого смысла. Если сайт не поддерживает HTTPS, у него по-прежнему отображается плашка «Не защищено». Это изменение доступно только части пользователей.
  • Переработано окошко информации о странице (замочек/стрелка перед адресной строкой). Теперь информационное окно отображает сначала наиважнейшую информацию, обновленная структура включает подразделы, а выпадающие меню разрешений заменены на переключатели.
  • Улучшено восстановление закрытых групп вкладок. В функции восстановления закрытых вкладок через раздел «Недавно закрытые» меню «История» добавлено отображение всех вкладок закрытой группы с возможностью восстановления каждой отдельно.
  • Добавлено предупреждение при обращении к функции «Удаление данных о просмотренных страницах» во время использования режима «Инкогнито». Предупреждение поясняет, что при использовании функции очистки сеанс приватного просмотра закончится и все вкладки будут закрыты.
  • Упразднена поддержка операционной системой Ubuntu 16.04.

Как обычно, новая версия Google Chrome привносит множество изменений для веб-разработчиков. Расширена поддержка новейших веб-технологий, добавлены новые политики, расширены некоторые API, а также предприняты улучшения в инструментах веб-разработки. Ознакомиться с подробностями можно на специальных ресурсах разработчика: Chrome Platform Status и в Chrome Developers.

Скачать Google Chrome 93 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 48.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 93 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 44.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 93 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Google Chrome 93 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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