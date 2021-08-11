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Firefox 91 и Firefox 91 ESR — очередное обновление популярного браузера11.08.2021

Firefox 91 и Firefox 91 ESR — очередное обновление популярного браузера

Выпущен Firefox 91 — обновленная версия популярного браузера. Кроме обычной версии доступна новая ESR-сборка, основанная на Firefox 91. Она содержит массу изменений по сравнению с Firefox 78, на основе которого была построена предыдущая ESR-сборка.

Обычная версия Firefox 91 включает очередные меры по противостоянию браузера механизмам отслеживания пользователя, добавляет поддержку Windows SSO, возвращает функцию упрощения страницы при печати, повышает отзывчивость браузера на действия пользователя и содержит несколько прочих изменений.

Интерфейс Firefox
Интерфейс Firefox

Что нового в Firefox 91

  • Доработана функциональность очистки cookie-файлов. Теперь браузер удаляет cookie для каждого отдельного сайта, а не для отдельного домена. То есть, если через сайт создавались cookie третьей стороной, то они также будут удалены, а не только те, которые созданы самим сайтом. Это работает в строгом режиме защиты от отслеживания, а также при ручном удалении cookie.
  • Добавлена поддержка Windows SSO — единой авторизации Windows для учетных записей Microsoft на работе и в учебных заведениях. («Настройки» > «Приватность и защита» > «Логины и пароли»).
  • Возвращена функция упрощения страницы при печати. В этом режиме браузер удаляет из макета все лишние элементы (например, веб-формы, некоторые элементы интерфейса, фоновые изображения и т. п.). Переключение формата печати осуществляется через «Печать» > «Дополнительные настройки» > «Формат».
  • Теперь Firefox пытается использовать HTTPS-соединение в режиме приватного просмотра для всех сайтов (HTTPS-First Policy). Если пользователь обратился к сайту по HTTP, то браузер сначала попытается соединиться с использованием HTTPS, а если это невозможно — вернется к HTTP. В общем, так же, как и в Google Chrome.
  • Теперь функциональность адресной строки «Перейти на вкладку» работает и в приватном режиме. Это когда при наборе в адресной строке в предлагаемых вариантах содержится ссылка на сайт уже открытый в одной из вкладок. Она имеет специальное оформление в виде кнопки для перехода к вкладке.
  • Значительно (10—20%) сокращено время отклика браузера на большинство действий пользователя.

Также в Firefox 91 предприняты изменения, касающиеся веб-разработчиков и исправлены ошибки, в том числе касающиеся безопасности браузера. С нововведениями в поддержке веб-технологий можно ознакомиться на специальной странице сайта MDN Web Docs.

Firefox 91 ESR

Выпущена новая ESR-версия Firefox (версия для организаций, редко включающая функциональные нововведения). Предыдущая ESR была сформирована на основе Firefox 78 более года назад. В эту версию включена масса изменений, которые накопились за это время: новый интерфейс, повышение производительности, масса улучшений защиты от отслеживания, несколько улучшений для функции печати, упразднение поддержки FTP, фоновые обновления, новая страница дополнений и многое другое. Важно отдельно отметить полное упразднение поддержки Adobe Flash — Firefox 91 ESR не поддерживает Flash и не содержит настроек для его возвращения.

Скачать Firefox 91 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 91 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 91 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 91 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 91 ESR для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 91 ESR для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 91 ESR для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 91 ESR для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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