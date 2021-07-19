Handbrake 1.4 — крупное обновление свободного видеоконвертера

Выпущено крупное обновление Handbrake — популярнейшего конвертера видео.

Handbrake 1.4 — это огромное обновление с массой деловых улучшений. Поддержка 10- и 12-битного кодирования, HDR10, улучшенное аппаратное кодирование, поддержка Qualcomm ARM64, улучшенная обработка субтитров, изменения в интерфейсе и многое другое.

Важно отметить, что новая версия Handbrake официально совместима только с Windows 10, хотя по-прежнему работает в Windows 7 и 8.1. При попытке запуска на этих системах пользователь получит уведомление о несовместимости, однако программа успешно запускается и полноценно работает. Также теперь Handbrak для Windows требует Microsoft Windows Desktop Runtime 5.0+. Разработчики обращают внимание, что требуется именно Desktop Runtime, хотя установщик программы ошибочно предлагает загрузить Microsoft .NET Runtime, который не подойдет.

Интерфейс Handbrake

Что нового в Handbrake 1.4