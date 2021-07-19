Handbrake 1.4 — крупное обновление свободного видеоконвертера

Выпущено крупное обновление Handbrake — популярнейшего конвертера видео.
Handbrake 1.4 — это огромное обновление с массой деловых улучшений. Поддержка 10- и 12-битного кодирования, HDR10, улучшенное аппаратное кодирование, поддержка Qualcomm ARM64, улучшенная обработка субтитров, изменения в интерфейсе и многое другое.
Важно отметить, что новая версия Handbrake официально совместима только с Windows 10, хотя по-прежнему работает в Windows 7 и 8.1. При попытке запуска на этих системах пользователь получит уведомление о несовместимости, однако программа успешно запускается и полноценно работает. Также теперь Handbrak для Windows требует Microsoft Windows Desktop Runtime 5.0+. Разработчики обращают внимание, что требуется именно Desktop Runtime, хотя установщик программы ошибочно предлагает загрузить Microsoft .NET Runtime, который не подойдет.
Что нового в Handbrake 1.4
- Реализована поддержка 10- и 12-битного кодирования и HDR10.
- Упразднена боковая панель со списком пресетов. Теперь все взаимодействие с пресетами происходит через кнопку на главной панели программы.
- Изоляция процессов. Доступна возможность запускать каждую задачу отдельным процессом. Это позволяет обезопасить основной интерфейс от сбоев и зависаний — если один процесс даст сбой, то это не повлияет на работу других задач и основное окно программы.
- Добавлены новые фильтры: «Chroma Smooth» и «Colourspace».
- Переработана вкладка «Размеры». В нее перенесен фильтры «Rotation» (поворот) и «Flip» (зеркальный переворот), добавлена возможность устанавливать размер отступов, поддержка установки лимита разрешения, опция включения/выключения апскейлинга.
- Статичная картинка-превью теперь хранится в сжатом JPEG (ранее в YUV420). Это позволило сократить количество обращений к носителю информации.
- Реализована поддержка устройств Qualcomm AMD64 в операционной системе Windows (кодировщик Microsoft Media Foundation).
- Обновлен кодировщик AMD VCN (новые настройки и оптимизация H265 под 1080p и 4K).
- Обновлен кодировщик Intel QuickSync (незначительное повышение производительности в некоторых случаях).
- Добавлена поддержка MP2 Audio Passthru.
- Новый декодер субтитров (поддержка DVB, EIA608 Closed Captions, замена декодеров PGS, SRT и SSA на ffmpeg).
- Оптимизирована производительность интерфейса при работе с большим количеством файлов (больше 1000).
- Предприняты небольшие улучшения в настройках программы.
- Обновлены локализации, предприняты мелкие изменения, исправлена масса ошибок.
- Обновлены сторонние библиотеки: ffmpeg 4.4, AMF 1.4.18 (AMD VCN), nv-codec-headers 11.0.10.1 (Nvidia NVENC), libmfx 1.34, freetype 2.10.4, fribidi 1.0.10, harfbuzz 2.8.1, jansson 2.13.1, libass 0.15.1, libbluray 1.3.0, libdvdnav 6.1.1, libdvdread 6.1.1, dav1d 0.9.0, libvorbis 1.3.7, libvpx 1.10.0, x264 161 r3043, x265 3.5.