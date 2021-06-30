Opera R5 — крупное обновление с набором заметных улучшений

Выпущено крупное обновление браузера Opera.
Opera R5 — кодовое название очередного крупного обновления браузера, включающее набор новых функций. Самыми заметными нововведениями являются функции Pinboards (подборки материалов, которыми можно делиться), возможность открепления окна видеоконференции, а также расширенная поддержка музыкальных сервисов встроенным плеером.
В рамках этой заметки можно упомянуть, что бесплатный VPN, который достаточно популярен среди пользователей Opera, больше недоступен на территории России. Из-за недавнего ограничения со стороны регулятора (РКН) он и так еле работал, и разработчики приняли решение о полном исключении функции для пользователей из России. И хотя сервис был так себе (медленный и сильно загруженный; годился только для эпизодического обхода блокировок), многие пользователи оказались разочарованы — одна из важнейших особенностей браузера, позволявшая любоваться интернетом без региональных ограничений, оказалась недоступна. Им можно посоветовать обратить внимание на другие бесплатные VPN, которые хоть и имеют ограниченный трафик, но будут намного качественней, чем VPN от Opera. Например, ProtonVPN, Windscribe или Speedify.
Что нового в Opera R5
- Pinboards — новая функция, дающая возможность формировать подборки материалов (ссылки на сайты, изображения и прочее). Очередная вариация на тему закладок, но с изюминкой — подборками можно делиться с другими пользователями. Можно создавать тематические подборки и делиться ими с друзьями, а те могут добавлять реакции в виде эмодзи.
- Плавающее окно для видеоконференций. Теперь, если пользователь участвует в видеоконференции из браузера и переключается на другую вкладку, окошко с видео открепляется и отображается поверх всех окон. Поддерживаются сервисы Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Также вкладки с активной видеоконференцией теперь подсвечиваются красным для простоты обнаружения.
- Расширена функциональность плеера боковой панели. Теперь, к поддерживаемым ранее Spotify, Youtube и Apple Music добавились популярные Deezer, Tidal, SoundCloud и Gaana. Сам плеер также претерпел изменения — в него добавлены новые органы управления.
- Теперь функция поиска по открытым вкладкам поддерживает поиск по вкладкам, расположенным на других устройствах, синхронизированных с учетной записью пользователя.
- Ряд мелких улучшений: дополнительные обои, улучшенная поддержка темного/светлого режимов операционной системы, исправления ошибок.