SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Opera R5 — крупное обновление с набором заметных улучшений30.06.2021

Opera R5 — крупное обновление с набором заметных улучшений

Выпущено крупное обновление браузера Opera.

Opera R5 — кодовое название очередного крупного обновления браузера, включающее набор новых функций. Самыми заметными нововведениями являются функции Pinboards (подборки материалов, которыми можно делиться), возможность открепления окна видеоконференции, а также расширенная поддержка музыкальных сервисов встроенным плеером.

В рамках этой заметки можно упомянуть, что бесплатный VPN, который достаточно популярен среди пользователей Opera, больше недоступен на территории России. Из-за недавнего ограничения со стороны регулятора (РКН) он и так еле работал, и разработчики приняли решение о полном исключении функции для пользователей из России. И хотя сервис был так себе (медленный и сильно загруженный; годился только для эпизодического обхода блокировок), многие пользователи оказались разочарованы — одна из важнейших особенностей браузера, позволявшая любоваться интернетом без региональных ограничений, оказалась недоступна. Им можно посоветовать обратить внимание на другие бесплатные VPN, которые хоть и имеют ограниченный трафик, но будут намного качественней, чем VPN от Opera. Например, ProtonVPN, Windscribe или Speedify.

Pinboards в Opera R5
Pinboards в Opera R5

Что нового в Opera R5

  • Pinboards — новая функция, дающая возможность формировать подборки материалов (ссылки на сайты, изображения и прочее). Очередная вариация на тему закладок, но с изюминкой — подборками можно делиться с другими пользователями. Можно создавать тематические подборки и делиться ими с друзьями, а те могут добавлять реакции в виде эмодзи.
  • Плавающее окно для видеоконференций. Теперь, если пользователь участвует в видеоконференции из браузера и переключается на другую вкладку, окошко с видео открепляется и отображается поверх всех окон. Поддерживаются сервисы Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Также вкладки с активной видеоконференцией теперь подсвечиваются красным для простоты обнаружения.
  • Расширена функциональность плеера боковой панели. Теперь, к поддерживаемым ранее Spotify, Youtube и Apple Music добавились популярные Deezer, Tidal, SoundCloud и Gaana. Сам плеер также претерпел изменения — в него добавлены новые органы управления.
  • Теперь функция поиска по открытым вкладкам поддерживает поиск по вкладкам, расположенным на других устройствах, синхронизированных с учетной записью пользователя.
  • Ряд мелких улучшений: дополнительные обои, улучшенная поддержка темного/светлого режимов операционной системы, исправления ошибок.

Скачать Opera 77 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 43.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 77 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер:45.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 77 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 47 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Opera 77 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 48 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Total Commander 10 — крупное обновление популярнейшего файлового менеджера

Total Commander 10 — крупное обновление популярнейшего файлового менеджера

Vivaldi 4.0 — добавлен переводчик, почтовый клиент, календарь и фид-ридер

Vivaldi 4.0 — добавлен переводчик, почтовый клиент, календарь и фид-ридер

Notepad++ 8.0 — темная тема интерфейса и масса прочих улучшений

Notepad++ 8.0 — темная тема интерфейса и масса прочих улучшений

Firefox 89 — новая версия с обновленным интерфейсом

Firefox 89 — новая версия с обновленным интерфейсом

Google Chrome 91 — запуск PWA при старте ОС и приостановка свернутых групп вкладок

Google Chrome 91 — запуск PWA при старте ОС и приостановка свернутых групп вкладок

Sublime Text 4 — новые функции, улучшения для синтаксиса и аппаратное ускорение

Sublime Text 4 — новые функции, улучшения для синтаксиса и аппаратное ускорение

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Total Commander 10 — крупное обновление популярнейшего файлового менеджера

Vivaldi 4.0 — добавлен переводчик, почтовый клиент, календарь и фид-ридер

Notepad++ 8.0 — темная тема интерфейса и масса прочих улучшений

Firefox 89 — новая версия с обновленным интерфейсом

Google Chrome 91 — запуск PWA при старте ОС и приостановка свернутых групп вкладок

Sublime Text 4 — новые функции, улучшения для синтаксиса и аппаратное ускорение

MediaMonkey 5 — крупное обновление известного медиацентра

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

Каперский

Касперский

CCleaner

CCleaner

Total Commander

Total Commander

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64