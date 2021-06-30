Opera R5 — крупное обновление с набором заметных улучшений

Выпущено крупное обновление браузера Opera.

Opera R5 — кодовое название очередного крупного обновления браузера, включающее набор новых функций. Самыми заметными нововведениями являются функции Pinboards (подборки материалов, которыми можно делиться), возможность открепления окна видеоконференции, а также расширенная поддержка музыкальных сервисов встроенным плеером.

В рамках этой заметки можно упомянуть, что бесплатный VPN, который достаточно популярен среди пользователей Opera, больше недоступен на территории России. Из-за недавнего ограничения со стороны регулятора (РКН) он и так еле работал, и разработчики приняли решение о полном исключении функции для пользователей из России. И хотя сервис был так себе (медленный и сильно загруженный; годился только для эпизодического обхода блокировок), многие пользователи оказались разочарованы — одна из важнейших особенностей браузера, позволявшая любоваться интернетом без региональных ограничений, оказалась недоступна. Им можно посоветовать обратить внимание на другие бесплатные VPN, которые хоть и имеют ограниченный трафик, но будут намного качественней, чем VPN от Opera. Например, ProtonVPN, Windscribe или Speedify.

Pinboards в Opera R5

Что нового в Opera R5