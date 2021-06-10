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Vivaldi 4.0 — добавлен переводчик, почтовый клиент, календарь и фид-ридер10.06.2021

Vivaldi 4.0 — добавлен переводчик, почтовый клиент, календарь и фид-ридер

Выпущена новая версия Vivaldi — самого настраиваемого браузера с широким набором встроенных функций.

Vivaldi 4.0 — крупное обновление с целым набором новых функций. К и без того рекордному функционалу Vivaldi добавились встроенный переводчик сайтов, почтовый клиент, календарь и фид-ридер. Нужно отметить, что все новые функции кроме переводчика прибывают в статусе тестовых бета-версий и могут содержать ошибки.

При первом запуске Vivaldi 4.0 появляется обновленный приветственный экран, предлагающий выбрать один из трех вариантов активных функций: минимализм, классика и продуктивность. Нововведение призвано продемонстрировать возможную простоту или, наоборот, функциональную насыщенность, которую может выбрать пользователь. Если пользователь считает, что постоянно разрастающийся набор функций браузера избыточен, то ему подойдёт самый простой режим. Если выбрать режим минимализм, то дополнительные функции никуда не денутся и их можно всегда вернуть через настройки.

Выбор набора функций
Выбор набора функций

Переводчик сайтов

В браузер Vivaldi добавлен встроенный переводчик сайтов. Он позволяет переводить любые веб-страницы на выбранный пользователем язык. В функциональном плане это выглядит аналогично переводчику в Google Chrome — браузер определяет язык просматриваемой веб-страницы и если он не совпадает с языком браузера, то предлагает осуществить перевод. Доступны сопутствующие настройки для автоматического перевода страниц или для бездействия на определенных сайтах.

Перевод осуществляется с помощью программного обеспечения Lingvanex (новый переводчик, автором которого является разработчик из Белоруссии), установленного на собственных серверах Vivaldi. Разработчики особо отмечают конфиденциальность и отсутствие сохранения истории переводов.

И да, переводчик доступен как в десктопной, так и в мобильной версии браузера.

Переводчик
Переводчик

Почтовый клиент

Полнофункциональный почтовый клиент, потенциально способный заменить собой стороннюю программу для работы с почтой. Поддержка работы с несколькими аккаунтами, поддержка IMAP и POP3, продвинутый редактор писем. Классический интерфейс с возможностью перенастройки расположения панелей, уведомления о поступлении почты, функции сортировки, фильтры, метки, отложенная отправка и множество сопутствующих почтовикам функций.

Почтовой клиент
Почтовой клиент

Календарь

Календарь в Vivaldi предлагает классический для такого типа программ функционал. Он способен работать как с локальным календарем, так и с онлайновыми сервисами. Предлагает набор возможностей, принятых в современных программах подобного толка.

Календарь
Календарь

Лента новостей

Функция для получения новостей по RSS- и ATOM-каналам. Традиционно самый простой способ получения обновлений с большого количества источников. Главное, чтобы источник имел фид в подходящем формате. Пользователь может добавлять фиды как вручную, так и через иконку в адресной строке при посещении сайта, имеющего RSS/ATOM-канал.

Фид-ридер
Фид-ридер

Скачать Vivaldi 4.0 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 74.5 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 4.0 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 71.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 4.0 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 54.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Vivaldi 4.0 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 53.8 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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