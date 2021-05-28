Google Chrome 91 — запуск PWA при старте ОС и приостановка свернутых групп вкладок

Выпущена очередная новая версия браузера Google Chrome.

Как обычно, новая версия содержит массу внутренних улучшений и изменений. Кроме прочего стоит отметить PWA-приложения, которые теперь могут быть запущены вместе со стартом системы, а также функцию приостановки свернутых групп вкладок для снижения потребления ресурсов системы.

Интерфейс Google Chrome

Что нового в Google Chrome 91

Добавлена возможность запуска PWA-приложений при старте операционной системы. Пользователь может выбрать PWA-приложения, которые будут запускаться автоматически вместе со стартом системы.

Реализована приостановка вкладок, содержащихся в свернутых группах. Если ни одна вкладка группы неактивна, то она приостанавливается, тем самым, экономя ресурсы системы. На данный момент эта особенность доступна не всем пользователям.

Полностью прекращена поддержка устаревших протоколов TLS 1.0 и 1.1. Политика SSLVersionMin поддерживает минимальную версию TLS — 1.2.

В Google Chrome для GNU/Linux включена поддержка DNS поверх HTTPS. В версиях для других систем было включено ранее.

Произведено множество внутренних улучшений и изменений.

Улучшена поддержка новейших веб-технологий и расширены некоторые API, а также предприняты улучшения в инструментах веб-разработки. Читайте подробности на специальных ресурсах разработчика: Chrome Platform Status и в Chrome Developers.

Исправлены различные ошибки, в том числе и в безопасности браузера.

Важно отметить пару заметных изменений в Google Chrome для Android. Во-первых, теперь на планшетах с большим экраном отображается десктопная версия сайта, а не мобильная. Во-вторых, в этой версии переработано оформление элементов веб-форм, которые стали выглядеть более современно.