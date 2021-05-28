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Google Chrome 91 — запуск PWA при старте ОС и приостановка свернутых групп вкладок28.05.2021

Google Chrome 91 — запуск PWA при старте ОС и приостановка свернутых групп вкладок

Выпущена очередная новая версия браузера Google Chrome.

Как обычно, новая версия содержит массу внутренних улучшений и изменений. Кроме прочего стоит отметить PWA-приложения, которые теперь могут быть запущены вместе со стартом системы, а также функцию приостановки свернутых групп вкладок для снижения потребления ресурсов системы.

Интерфейс Google Chrome
Интерфейс Google Chrome

Что нового в Google Chrome 91

  • Добавлена возможность запуска PWA-приложений при старте операционной системы. Пользователь может выбрать PWA-приложения, которые будут запускаться автоматически вместе со стартом системы.
  • Реализована приостановка вкладок, содержащихся в свернутых группах. Если ни одна вкладка группы неактивна, то она приостанавливается, тем самым, экономя ресурсы системы. На данный момент эта особенность доступна не всем пользователям.
  • Полностью прекращена поддержка устаревших протоколов TLS 1.0 и 1.1. Политика SSLVersionMin поддерживает минимальную версию TLS — 1.2.
  • В Google Chrome для GNU/Linux включена поддержка DNS поверх HTTPS. В версиях для других систем было включено ранее.
  • Произведено множество внутренних улучшений и изменений.
  • Улучшена поддержка новейших веб-технологий и расширены некоторые API, а также предприняты улучшения в инструментах веб-разработки. Читайте подробности на специальных ресурсах разработчика: Chrome Platform Status и в Chrome Developers.
  • Исправлены различные ошибки, в том числе и в безопасности браузера.

Важно отметить пару заметных изменений в Google Chrome для Android. Во-первых, теперь на планшетах с большим экраном отображается десктопная версия сайта, а не мобильная. Во-вторых, в этой версии переработано оформление элементов веб-форм, которые стали выглядеть более современно.

Скачать Google Chrome 91 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 48.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 91 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 44.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 91 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Google Chrome 91 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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