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Opera 75 — обновление с горячими клавишами для функций боковой панели25.03.2021

Opera 75 — обновление с горячими клавишами для функций боковой панели

Выпущена очередная новая версия браузера Opera.

Opera 75 предлагает более быстрый и удобный доступ к некоторым популярным функциям. Теперь пользователю доступно присвоение горячих клавиш для быстрого доступа к функциям Мой Flow, Проигрыватель и Crypto Wallet. Стоит отметить, что ранее такая же возможность была доступна для Мессенджеров и Рабочих пространств. Присвоить горячие клавиши можно через настройки браузера (Клавиши и жесты) или через боковую панель — у этих функций появился значок ... (три точки), предлагающий быстрый переход к настройке.

Настройка горячих клавиш
Настройка горячих клавиш

Несмотря на крупную смену номера версии, это все нововведения, которые предлагает Opera 75. В общем, это совсем небольшое и незначительное обновление, не включающее никаких заметных изменений. Все прочие изменения этой версии являются мелкими улучшениями (в частности, отмечается улучшение функции поиска по вкладкам), внутренними оптимизациями и различными исправлениями, которые повышают общее качество работы браузера. Также обновлен Chromium до версии 89.0.4389.82.

Как обычно, Opera обновится самостоятельно или пользователь может осуществить обновление через новый дистрибутив.

Скачать Opera 75 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 43.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 75 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер:45.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 75 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 47 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Opera 75 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 48 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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