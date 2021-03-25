Opera 75 — обновление с горячими клавишами для функций боковой панели

Выпущена очередная новая версия браузера Opera.

Opera 75 предлагает более быстрый и удобный доступ к некоторым популярным функциям. Теперь пользователю доступно присвоение горячих клавиш для быстрого доступа к функциям Мой Flow, Проигрыватель и Crypto Wallet. Стоит отметить, что ранее такая же возможность была доступна для Мессенджеров и Рабочих пространств. Присвоить горячие клавиши можно через настройки браузера (Клавиши и жесты) или через боковую панель — у этих функций появился значок ... (три точки), предлагающий быстрый переход к настройке.

Настройка горячих клавиш

Несмотря на крупную смену номера версии, это все нововведения, которые предлагает Opera 75. В общем, это совсем небольшое и незначительное обновление, не включающее никаких заметных изменений. Все прочие изменения этой версии являются мелкими улучшениями (в частности, отмечается улучшение функции поиска по вкладкам), внутренними оптимизациями и различными исправлениями, которые повышают общее качество работы браузера. Также обновлен Chromium до версии 89.0.4389.82.

Как обычно, Opera обновится самостоятельно или пользователь может осуществить обновление через новый дистрибутив.