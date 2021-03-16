LibreWolf — новый форк Firefox с повышенной конфиденциальностью

Последние несколько месяцев в технических сообществах частенько упоминается LibreWolf — новый форк Firefox, целью разработки которого является создание более конфиденциальной версии браузера. Разработчики так называют свой проект: «LibreWolf — форк Firefox, направленный на приватность, безопасность и свободу».

Это открытый проект на основе Firefox, Librefox (закрывшийся проект со схожими целями), сторонних наработок настроек user.js, а также с рядом небольших собственных изменений. Все внимание проекта сосредоточенно на обеспечении повышенной конфиденциальности пользователя за счет удаления функций, контактирующих с внешними сервисами (например, телеметрии) и оптимальных настроек приватности. По сути, LibreWolf — это Firefox, но с набором несложных внутренних изменений и оптимизацией настроек.

Интерфейс LibreWolf

Вот главные особенности и отличия от Firefox:

Оптимизированы пользовательские настройки. В том числе и жесткие настройки защиты от отслеживания.

Множество оптимизаций внутренних настроек браузера через конфигурационный файл user.js. Используются наработки pyllyukko и arkenfox (gHacks).

Добавлен встроенный блокировщик рекламы uBlock Origin (дополнение).

Фаервол расширений, ограничивающий им доступ в сеть.

Удалена телеметрия. Нет сбора статистических данных.

Удалены все внутренние механизмы, сообщающие разработчикам о пользователе. До минимума снижены все возможные фоновые соединения.

Удален сервис Pocket.

Предустановленные поисковики DuckDuckGo, Startpage, Qwant и прочие, вместо Google и Яндекс.

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Подобные программы довольно популярны среди энтузиастов и всегда заинтересовывают некоторую аудиторию. LibreWolf производит впечатление проекта, который будет развиваться, а не загнется в ближайшее время, как это частенько бывает. Проект выглядит достаточно бодро — сейчас там несколько разработчиков, активное сообщество и своевременные обновления, не отстающие от Firefox.

Есть версии LibreWolf для Windows и GNU/Linux; мобильной версии не предусмотрено. Версия для Windows появилась всего около месяца назад, находится в статусе тестовой и может содержать ошибки. При беглом знакомстве никаких проблем замечено не было, кроме ведущих в никуда ссылок на справочные материалы и мертвой кнопки удаленного сервиса Pocket.