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Выпущена первая тестовая версия 7-Zip для GNU/Linux10.03.2021

Выпущена первая тестовая версия 7-Zip для GNU/Linux

Выпущена первая тестовая версия популярного свободного архиватора 7-Zip для операционной системы GNU/Linux.

7-Zip для GNU/Linux является консольной версией. Это собственный порт от разработчика, который будет развиваться вместе с Windows-версией архиватора. Разработчик отмечает, что его порт очень похож на p7zip (сторонний порт), но не идентичен ему.

Разработчик призывает всех заинтересованных пользователей протестировать производительность новинки и поделиться результатами в специальной ветке официального форума.

Также выпущено и очередное обновление Windows-сборки. В ней, по сравнению с предыдущей тестовой сборкой, улучшена скорость работы ARM64-версии и исправлены некоторые ошибки. И хотя этот выпуск имеет статус тестовой Alpha-версии, разработчик отмечает, что это практически стабильный релиз, а весь недостаточно протестированный код касается только GNU/Linux-версии. Полностью стабильная Windows-сборка, которая, впрочем, наверняка будет идентична тестовой, обещана в самое ближайшее время.

Скачать 7-Zip 21.01 Alpha для Windows (64-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 1.1 МбОС: WindowsТестовая версия

Скачать 7-Zip 21.01 Alpha для Windows (32-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 1.4 МбОС: WindowsТестовая версия

Скачать 7-Zip 21.01 Alpha для Windows (ARM)

Бесплатно/GPLРазмер: 1.4 МбОС: WindowsТестовая версия

Скачать 7-Zip 21.01 Alpha для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 863 КбОС: GNU/LinuxТестовая версия

Скачать 7-Zip 21.01 Alpha для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 971 КбОС: GNU/LinuxТестовая версия

Скачать 7-Zip 21.01 Alpha для GNU/Linux (ARM)

Бесплатно/GPLРазмер: 794 КбОС: GNU/LinuxТестовая версия

Скачать 7-Zip 21.01 Alpha для GNU/Linux (armhf)

Бесплатно/GPLРазмер: 744 КбОС: GNU/LinuxТестовая версия

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