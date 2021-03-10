Выпущена первая тестовая версия 7-Zip для GNU/Linux

Выпущена первая тестовая версия популярного свободного архиватора 7-Zip для операционной системы GNU/Linux.

7-Zip для GNU/Linux является консольной версией. Это собственный порт от разработчика, который будет развиваться вместе с Windows-версией архиватора. Разработчик отмечает, что его порт очень похож на p7zip (сторонний порт), но не идентичен ему.

Разработчик призывает всех заинтересованных пользователей протестировать производительность новинки и поделиться результатами в специальной ветке официального форума.

Также выпущено и очередное обновление Windows-сборки. В ней, по сравнению с предыдущей тестовой сборкой, улучшена скорость работы ARM64-версии и исправлены некоторые ошибки. И хотя этот выпуск имеет статус тестовой Alpha-версии, разработчик отмечает, что это практически стабильный релиз, а весь недостаточно протестированный код касается только GNU/Linux-версии. Полностью стабильная Windows-сборка, которая, впрочем, наверняка будет идентична тестовой, обещана в самое ближайшее время.