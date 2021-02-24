Firefox 86 — несколько роликов «Картинка в картинке» и блокировка межсайтовых куки

Вышла новая версия Firefox — популярнейшего браузера от Mozilla.

Firefox 86 предлагает улучшенный режим «Картинка в картинке», включает новые меры борьбы с межсайтовым отслеживанием пользователей, меняет интерфейс диалога отправки страницы на печать и включает прочие улучшения и исправления.

Несколько роликов «Картинка в картинке»

Расширена функция «Картинка в картинке» (вынос окошка с видео за пределы окна браузера). Теперь пользователь может откреплять не один, а сразу несколько плееров с одновременно воспроизводящимися роликами. Если раньше нажатие кнопки открепления при уже имеющемся ролике заменяло текущий, то теперь создаст еще один. Общее число одновременно запущенных роликов неисчислимо и ограничено лишь мощностью компьютера пользователя.

Только подумать, теперь пользователь сможет смотреть не одну, а сразу десяток серий любимого сериала одновременно, да и еще, не отвлекаясь от рабочего процесса.

Несколько окон «Картинка в картинке»

Блокировка всех межсайтовых куки

Другое заметное улучшение Firefox 86 является очередным шагом в противостоянии Mozilla с практикой отслеживания пользователя различными интернет-сервисами. В этот раз реализована полная блокировка всех межсайтовых куки при работе в строгом режиме защиты от отслеживания. Теперь строгий режим защиты от отслеживания позволит сайтам обращаться только к собственным куки-файлам и не даст доступа к другим. То есть, межсайтовое использование куки будет полностью заблокировано. Исключение сделано лишь для ряда сервисов, предоставляющих услуги авторизации пользователя на сайтах.

Блокировка всех межсайтовых куки

Новый диалог печати

Также в этой версии улучшен интерфейс диалога «Печать». Обновленный диалог печати открывается в той же вкладке, что и сам документ, и имеет полностью новый интерфейс.

Новый интерфейс печати

Другие улучшения Firefox 86 — небольшие внутренние изменения, исправления проблем и ошибок, улучшенная поддержка некоторых веб-технологий.