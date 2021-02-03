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Opera 74 — приостановка неактивных вкладок и улучшенное прикрепление файлов03.02.2021

Opera 74 — приостановка неактивных вкладок и улучшенное прикрепление файлов

Выпущена новая версия браузера Opera. Это обновление предлагает пару заметных изменений и исправляет различные ошибки.

Приостановка работы неактивных вкладок (Tab Snoozing) — главное улучшение этого выпуска. Новая особенность призвана сэкономить потребление памяти и повысить общую производительность браузера. Теперь неиспользуемые вкладки не будут отъедать драгоценные ресурсы, но сразу станут активны, как только пользователь обратится к ним. Новинка включена по умолчанию, но ее можно отключить через «Настройки» > «Интерфейс».

Улучшена функция быстрого прикрепления файлов (к примеру, к письмам или в веб-формах), которая была включена в браузер в одной из предыдущих версий. Она представляет отображение последних файлов, к которым обращался пользователь, и, в отличие от стандартного окна выбора, наглядно отображает миниатюры файлов. Если в предыдущей версии функция отображала лишь три последних файла, то теперь это длинная прокручиваемая лента.

А ещё в этом выпуске немного улучшена функция поиска по открытым и недавно закрытым вкладкам, предприняты внутренние улучшения плеера, обновлен логотип Messenger. Также Opera 74 исправляет различные ошибки и обновляет движок Chromium до версии 88.0.4324.104.

Скачать Opera 74 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 43.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 74 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер:45.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 74 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 47 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Opera 74 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 48 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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