Vivaldi 3.6 — обновление с расширенным отображением групп вкладок

Выпущена новая версия Vivaldi — самого настраиваемого Chromium-браузера.

Как обычно разработчики расширяют и без того самый богатый ассортимент настроек и вариантов кастомизации браузера. В этом выпуске предложен новый вид отображения групп вкладок, а также предпринят ряд небольших улучшений настройки различных функций.

В Vivaldi 3.6 пересмотрен интерфейс отображения групп вкладок. Теперь при выборе вкладки-группы появляется второй дополнительный ряд, который отображает ленту вкладок, содержащихся в группе. Новый вид гораздо более наглядный и удобный и отлично подойдет пользователям с большим количеством открытых сайтов. При выборе обычной вкладки, не состоящей в группе, никакого второго ряда, разумеется, не появляется.

Группы вкладок в Vivaldi 3.6

Старый режим, который теперь называется компактный, никуда не делся и доступен через настройки. В нем группы выглядят как обычные вкладки и имеют специальный дополнительный переключатель для перехода по содержащимся в группе вкладкам (мини-вкладки на самой вкладке или переключение через миниатюры во всплывающем окне). По умолчанию работает новый двухуровневый режим, а к старому можно вернуться через соответствующую настройку («Настройки» > «Вкладки» > «Группировка вкладок»).

Новый вид будет предпочтительней для пользователей с десятками и сотнями сайтов, а старый вполне подойдёт при небольшом количестве открытых вкладок.

***

Остальные изменения Vivaldi 3.6 являются мелкими улучшениями настроек некоторых функций браузера:

Реализована отложенная загрузка содержимого веб-панелей. Это позволит сократить нагрузку при запуске браузера.

Расширен ассортимент доступных для редактирования контекстных меню. Теперь, ко всем прочим, можно редактировать меню боковых панелей закладок, заметок, загрузок, истории и панели окон.

Добавлена возможность отключить отображение счётчиков элементов у папок боковой панели.

Настройка цветовых схем браузера перенесена в раздел управления темами.

Ну и, конечно же, новая версия исправляет массу ошибок и обновляет движок Chromium.