Firefox 84 — последняя версия браузера, поддерживающая Adobe Flash

Выпущен Firefox 84 — очередная версия популярнейшего браузера от сообщества Mozilla.

Firefox 84 — последняя версия браузера, поддерживающая технологию Adobe Flash. Собственно, как это и было анонсировано ещё в 2017 году. Firefox 85, который запланирован к выпуску 26 января 2021 года, уже не будет поддерживать устаревшую технологию и из него будут исключены все сопутствующие настройки.

В этой версии реализовано расширенное управление разрешениями для расширений — пользователю стало доступно управление дополнительными правами. Теперь у каждого отдельного расширения доступен дополнительный список, включающий необязательные разрешения, изменение которых раннее было недоступно.

Другим небольшим улучшением является исправление невозможности масштабирования всплывающих окон и панелей дополнений. Теперь они прекрасно масштабируются через зажатый CTRL и колесо мыши. Также стоит отметить, что теперь обращение к локальному контенту через адрес localhost:// не помечает страницу как со смешанным содержанием.

Кроме прочего, в Firefox 84 для GNU/Linux (Gnome и X11) доступен новый движок Webrender. А ещё реализован более современный метод выделения общей памяти, что позволило повысить производительность и совместимость с Docker.

Ну и, как обычно, новая версия Firefox исправляет различные ошибки, в том числе и в безопасности браузера (среди них есть пара критических). Также в этом выпуске предприняты очередные улучшения инструментов веб-разработки и улучшена поддержка веб-технологий.