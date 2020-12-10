Opera 73 — небольшое обновление браузера с парой улучшений

Выпущена Opera 73 — очередное обновление популярного браузера.

Внимательные пользователи должны заметить, что с недавних пор важные функциональные нововведения не привязываются к крупному релизу. Теперь новая версия Opera с небольшим изменением номера версии может включить в браузер крупное функциональное нововведение, а смена главного номера версии может содержать лишь пару мелочей. Не то чтобы это плохо, просто теперь не стоит ждать крупного обновления от всякого релиза с изменением главного номера версии, но и промежуточная версия может добавить в программу что-то интересное. Знайте это.

Opera 73 тоже не предлагает никаких крупных нововведений, а лишь пару улучшений уже существующих функций. В эту версию включено небольшое улучшение в функцию поиска по открытым вкладкам. Теперь каждый пункт поиска по вкладкам содержит кнопку для его закрытия. Она появляется при наведении курсора мыши на пункт. Закрытие пункта удаляет его из списка результатов поиска.

Другое улучшение касается популярной функции Пространства, которая предлагает создавать отдельные наборы вкладок, между которыми можно переключаться. Это удобно для разделения наборов вкладок на работу, развлечение, покупки и такое прочее. Если раньше пользователю было доступно создание до 5-ти пространств, то теперь их может быть 24.

Остальные изменения касаются повышения стабильности работы браузера — это обновление исправляет очередной набор ошибок и недоработок.