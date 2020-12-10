Cent Browser 4.3.9.226 — обновление альтернативного браузера с рядом улучшений

Выпущена обновленная версия популярного альтернативного браузера Cent Browser.

Cent Browser — альтернативный браузер на основе Chromium. Является любительским проектом, нацеленным на включение в программу широкого набора дополнительных настроек для значительной кастомизации поведения многих функций программы. Огромный набор адекватных новых опций позволил этому браузеру получить популярность среди пользователей.

Интерфейс Cent Browser

Пользователи прошлых версий найдут для себя много нового. Кроме массы довольно заметных изменений, которые Cent Browser унаследовал от движка Chromium (он обновлен до 86.0.4240.198), новинка предлагает множество собственных улучшений: