Cent Browser 4.3.9.226 — обновление альтернативного браузера с рядом улучшений

Выпущена обновленная версия популярного альтернативного браузера Cent Browser.
Cent Browser — альтернативный браузер на основе Chromium. Является любительским проектом, нацеленным на включение в программу широкого набора дополнительных настроек для значительной кастомизации поведения многих функций программы. Огромный набор адекватных новых опций позволил этому браузеру получить популярность среди пользователей.
Пользователи прошлых версий найдут для себя много нового. Кроме массы довольно заметных изменений, которые Cent Browser унаследовал от движка Chromium (он обновлен до 86.0.4240.198), новинка предлагает множество собственных улучшений:
- Подкорректирована страница новой вкладки в темном режиме.
- Добавлена возможность принудительного использования встроенного загрузчика файлов по нажатию клавиш «CTRL».
- Добавлено отображение кнопки пропуска рекламы на Youtube при полноэкранном отображении страницы.
- В настройку горячих клавиш добавлена возможность назначить горячие клавиши для таких действий, как «Закрыть другие вкладки», «Закрыть вкладки справа», «Закрыть вкладки слева» и т. п.
- В установщик программы добавлена возможность установки браузера для всех пользователей операционной системы.
- В список поддерживаемых загрузчиков добавлен торрент-клиент BitComet.
- Добавлена поддержка команды командной строки «--cb-disable-group-policy» для отключения групповых политик.
- В подменю «Дополнительные инструменты» главного меню добавлены пункты для импорта и экспорта паролей.
- Добавлена горячая клавиша «Alt+Shift+I» для создания скриншота и его копирования в буфер обмена.
- В настройки закладок добавлена опция «Поместить новую закладку в начале списка».
- В раздел настроек «Конфиденциальность и безопасность» добавлены новые пункты: «Отменить показ совпадений по закладкам в адресной строке» и «Отменить показ совпадений по истории в адресной строке».
- Исправлен набор ошибок.