Google Chrome 87 — обновление с большим приростом скорости и новыми функциями

Компания Google выпустила Google Chrome 87 — новую версию своего браузера.

Это довольное крупное обновление, включающее в браузер целый набор заметных улучшений. Во-первых, значительно повышена производительность за счет ряда внутренних оптимизаций. Во-вторых, начинается развертывание нескольких новых функций — поиск по вкладкам, возможность выполнения действий из адресной строки и функция возврата к старым сессиям.

Будьте внимательны! Как обычно, заявленные нововведения включаются в браузер путем постепенного развертывания и появляются не сразу — части пользователей они доступны уже теперь, а другим придется подождать.

Интерфейс Google Chrome

Значительно повышена производительность

Разработчики обещают неслыханный прирост скорости работы браузера — самый большой за все последние годы. Главное — повышенный приоритет активных вкладок перед всем остальным, что позволило снизить нагрузку на процессор в фантастические 5 раз. Также обещано снижение расхода батареи, позволяющее сэкономить электроэнергию, достаточную для дополнительных 1.25 часа работы.

Другими достижениями производительности являются повышение скорости запуска Google Chrome на 25%, загрузки страниц на 7%, а также снижено потребление оперативной памяти.

Поиск по вкладкам

Добавлена функция поиска по открытым вкладкам. Новая форма поиска располагается в правом верхнем углу браузера. Поиск происходит по всем вкладкам во всех окнах, а не только по текущему. Изначально функция появится на устройствах с Chrome OS, а позже будет развернута и на всех остальных десктопных системах. Ближайшее время можно не ждать.

Действия из адресной строки

При наборе названия действия браузер предложит получить доступ к нему прямо из адресной строки. К примеру, если в адресной строке начать набирать фразу «удалить историю», то в ней появится ссылка для перехода к диалогу удаления истории посещённых сайтов.

Возвращение к старым сессиям

Представляет собой карточки, располагающиеся на странице новой вкладки. Карточка позволяет вернуться к недавним сессиям (ряду просмотренных страниц, а не отдельной странице) или порекомендует похожий контент.

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В Google Chrome 87 расширена поддержка различных веб-технологий, улучшены инструменты веб-разработки, исправлены ошибки (в том числе 33 в безопасности браузера).

Это последний релиз Google Chrome в 2020 году. Следующее крупное обновление произойдет только в следующем году.