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ESET 14 — ежегодное обновление популярного антивируса24.10.2020

ESET 14 — ежегодное обновление популярного антивируса

Компания ESET выпустила очередное крупное обновление популярного антивирусного решения для защита от широкого спектра угроз безопасности компьютера.

Как обычно, в 20-х числах октября ESET выпускает ежегодное крупное обновление своей антивирусной линейки для дома и офиса. Новая версия включает ряд внутренних изменений для улучшения обнаружения угроз, обновленные функции и прочие улучшения.

Разработчики отмечают ряд внутренних оптимизаций. К примеру, предприняты внутренние улучшения в модуле машинного обучения, который теперь лучше обнаруживает угрозы. Также отмечается улучшенное поведенческое обнаружение с особым вниманием на защиту компонентов системы, часто используемых вредоносными программами. В частности, отмечается улучшенное обнаружение программ вымогателей и других угроз, использующих подозрительные вызовы API шифрования и дешифрования.

Интерфейс ESET Smart Security Premium 14
Интерфейс ESET Smart Security Premium 14

В этой версии предприняты улучшения в функции сканирования системы. В сканер включено два новых объекта — «База данных WMI» и «Системный реестр». Первый проверяет Windows Management Instrumentation, а второй ищет угрозы в реестре операционной системы Windows.

Улучшена защита платежных операций с режимом защищенного браузера. В этом режиме любой поддерживаемый браузер запускается в защищенном режиме и позволяет обезопасить банковские операции и работу с крипто-валютой.

Кроме прочего, отмечается возможность менять редакцию программы в рамках имеющейся лицензии без необходимости перезагрузки компьютера.

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Бесплатно/MPLРазмер: 96 МбОС: WindowsСтабильная версия

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Бесплатно/MPLРазмер: 101 МбОС: WindowsСтабильная версия

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Бесплатно/MPLРазмер: 96 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать ESET Internet Security 14 (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 101 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать ESET Smart Security Premium 14 (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 96 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать ESET Smart Security Premium 14 (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 101 МбОС: WindowsСтабильная версия

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