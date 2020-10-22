Opera 72 — новая версия с улучшенным поиском по вкладкам

Выпущена Opera 72 — новая стабильная версия популярного браузера.

В Opera 72 проведена работа над функцией поиска по открытым вкладкам (CTRL+Пробел). Теперь результаты сортируются по релевантности с учетом количества совпадений запроса с содержанием. Конечно, результаты с наибольшим количеством совпадений будут выше в выдаче. Результаты сортируются по соответствию заголовка, адреса и содержания. Собственно, это все нововведения, отмеченные разработчиками.

Прочие изменения являются различными исправлениями и внутренними оптимизациями. Кроме прочего отмечается, что Opera 72 построена на основе старого Chromium 86.0.4240.80, но не содержит серьезной уязвимости CVE-2020-15999.