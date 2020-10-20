Firefox 82 — новая версия с повышенной производительностью и прочими улучшениями

Выпущена очередная новая версия браузера Firefox от Mozilla.
В Firefox 82 предпринят набор внутренних оптимизаций для повышения скорости работы некоторых операций, упрощен доступ к функции Картинка в картинке, продолжается развертывание WebRender для пользователей Windows и произведен ряд прочих изменений.
Что нового в Firefox 82
- На 20% повышена скорость обработки сайтов, сверстанных на основе Flexbox.
- На 17% повышена скорость восстановления сеансов.
- На 10% повышена скорость открытия новых окон.
- Изменено положение и внешний вид кнопки веб-плеера для перехода в режим Картинка в картинке. Это изменение направлено на повышение удобства доступа к функции. Впрочем, у многих пользователей это изменение произошло еще в прошлой версии.
- Теперь в Windows-версии Firefox используется DirectComposition для аппаратного декодирования видео для оптимизации расхода ресурсов процессора и видеокарты и сокращения расхода электроэнергии.
- Продолжается развертывание поддержки WebRender для пользователей Windows-версии Firefox.
- Реализовано отображение новых статей при добавлении ссылки в Pocket.
- Улучшены инструменты веб-разработки, улучшена поддержка новейших веб-технологий и исправлены ошибки (в том числе, и в безопасности браузера).
Как обычно, браузер может обновиться через систему автоматического обновления или же через новый дистрибутив.