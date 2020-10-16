Vivaldi 3.4 — новая версия с редактором контекстных меню и встроенной игрой

Вышла новая версия супернастраиваемого браузера Vivaldi. В этот выпуск в браузер добавлена возможность редактирования пунктов контекстных меню, включена функция автоматической перезагрузки вкладок по расписанию и добавлена встроенная игра.

Главным нововведением Vivaldi 3.4 является возможность редактирования содержимого большинства контекстных меню браузера. Опытные пользователи помнят, что пару версий назад в Vivaldi была включена возможность редактирования главного меню (кнопка V), а теперь пришло время включить поддержку и многих других меню браузера. Пользователь может как исключать неиспользуемые пункты, так и добавлять новые, а также менять их местами. Получится идеальное контекстное меню с удобным расположением пунктов, которое соответствует привычкам пользователя. Редактор находится в разделе «Внешний вид» настроек браузера.

Редактор контекстного меню

Ещё одним небольшим, но интересным улучшением является функция автоматической перезагрузки вкладок по расписанию. В контекстное меню вкладки добавлен пункт «Обновлять каждые», который предлагает выбор времени (от 1-й до 30 минут), спустя которое вкладка будет перезагружаться, а содержимое обновляться. Это позволит иметь всегда актуальную версию просматриваемого сайта и не упустить обновления.

Автоматическое обновление вкладок

А ещё в эту версию Vivaldi включена игра-пасхалка. Vivaldia — так называется раннер, выполненный в стилистике платформеров из 90-х годов. Это достаточно продвинутая игра, значительно превосходящая в техническом плане простенькие игры-пасхалки, которые можно встретить в некоторых программах. Киберпанк-вселенная игры рассказывает историю борьбы главного героя с корпорациями, что должно ассоциироваться с противостоянием браузера Vivaldi с техническими гигантами. В практическом плане, это раннер с возможностью ускорения и замедления движения героя, прыжками и возможностью вести огонь в разных направлениях. И да, как и динозаврик из Google Chrome, игра работает даже без подключения к интеренету.

Игра Vivaldia

Остальные изменения Vivaldi 3.4 являются небольшими фукциональными улучшениями, внутренними оптимизациями, обновлением Chromium и различными исправлениями.