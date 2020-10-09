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Microsoft Edge 86 — очередное обновление браузера от Microsoft09.10.2020

Microsoft Edge 86 — очередное обновление браузера от Microsoft

Компания Microsoft выпустила очередную новую версию своего браузера.

Microsoft Edge 86 включает набор внешних и внутренних улучшений. Часть — собственных, часть — унаследованных от проекта Chromium. В браузере доработана функция просмотра PDF-документов, немного улучшен менеджер загрузки файлов, добавлена возможность проверки паролей на утечку, реализована поддержка DNS-over-HTTP и многое другое.

Интерфейс Microsoft Edge 86
Интерфейс Microsoft Edge 86

Что нового в Microsoft Edge 86

  • Улучшения для работы с PDF-документами: добавлено оглавление для быстрого перемещения по документу, улучшена прокрутка документов большого размера, оптимизировано размещение элементов на небольших экранах, реализована поддержка цифрового пера в качестве маркера для пометки и выделения текста.
  • Добавлена возможность удалять загруженные файлы прямо из браузера. Соответствующие кнопки добавлены в контекстное меню панели загрузок и на страницу со списком файлов.
  • Реализована возможность проверки паролей пользователя на компрометацию. Авторизационные данные проверяются по базе утекших паролей и, в случае обнаружения совпадений, пользователь будет оповещен.
  • Теперь параметр cookie-файлов SameSite по умолчанию имеет значение Lax. Это направлено на борьбу с мошенничеством при использовании межсайтовых запросов. Начиная с Microsoft Edge 86 не указанный явно SameSite будет иметь значение Lax, что включает ряд ограничений на передачу cookie.
  • Администраторам доступна возможность активации Secure DNS (DNS-over-HTTPS).
  • Добавлена возможность работать с сайтами в режиме совместимости с Internet Explorer без необходимости их включения в специальный XML-файл.
  • Для администраторов добавлена возможность откатиться на предыдущую версию Microsoft Edge, если с новой возникли проблемы. Так как функция включена в этой версии, то откатиться с нее на предыдущую не получится. Откат возможен только с будущих версий.
  • Для администраторов реализована возможность принудительного включения синхронизации у пользователей. Новая политика ForceSync позволяет включить синхронизацию через Azure Active Directory (Azure AD).
  • Добавлена возможность автоматического переключения между профилями Windows 8.1, 8 и 7. Ранее это работало только в Windows 10.
  • Предприняты прочие улучшения для администраторов, улучшена поддержка новых веб-технологий, упразднена поддержка HTML5 Application Cache API, добавлены новые политики, исправлены ошибки.

Скачать Microsoft Edge 86 (выбор версии)

БесплатноРазмер: 1.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

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