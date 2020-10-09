Microsoft Edge 86 — очередное обновление браузера от Microsoft

Компания Microsoft выпустила очередную новую версию своего браузера.

Microsoft Edge 86 включает набор внешних и внутренних улучшений. Часть — собственных, часть — унаследованных от проекта Chromium. В браузере доработана функция просмотра PDF-документов, немного улучшен менеджер загрузки файлов, добавлена возможность проверки паролей на утечку, реализована поддержка DNS-over-HTTP и многое другое.

Интерфейс Microsoft Edge 86

Что нового в Microsoft Edge 86