SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Evernote 10 — важное обновление популярнейшего органайзера07.10.2020

Evernote 10 — важное обновление популярнейшего органайзера

Выпущено крупное обновление Evernote — самого популярного органайзера, инструмента для работы с заметками. Evernote 10 предлагает новый интерфейс, улучшенные инструменты, повышенную скорость работы и улучшенную стабильность.

У Evernote 10 полностью новый, современно оформленный интерфейс. Более чистый, с преобладанием светлых тонов. Он одинаково выглядит и реагирует на действия пользователя независимо от устройства (настольной или мобильной версии). В нем реализован ряд функциональных улучшений, типа возможности настройки ширины раздела заметки, нового режима чтения и функции компоновки окон по размеру главного окна. Также в Evernote 10 появилась новая темная тема интерфейса.

Обновленный интерфейс Evernote 10
Обновленный интерфейс Evernote 10

В новинке улучшены многие функции, но большее количество изменений предпринято в редакторе заметок. В нем реализована новая панель форматирования с более удобным доступом к самым популярным инструментам. Упрощено добавление различных элементов через новую многофункциональную кнопку вставки. Усовершенствована работа со стилями заголовков и таблиц для лучшего структурирования, а также работа со шрифтами и выделения важного цветом. Значительно улучшена и упрощена работа со списками.

Также в этой версии улучшен поиск, который теперь предлагает подсказки по мере набора поискового запроса. Улучшена сортировка найденных заметок с возможностью отображения по вложениям, меткам, ссылкам и прочим параметрам. Также отмечается комбинирование ключевых слов, меток и гео-данных с возможностью их сохранения для последующего использования.

Новый Evernote имеет массу внутренних оптимизаций. Код перенесен на новую базу, что должно позитивно сказаться на стабильности работы программы, а процесс синхронизации стал еще более быстрым и незаметным для пользователя.

Скачать Evernote 10 для Windows

БесплатноРазмер: 20.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Evernote для Android

БесплатноРазмер: 30 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать Evernote для iOS

БесплатноРазмер: 30 МбОС: iOSСтабильная версия

В Яндекс.Браузер добавлена поддержка PWA-приложений

В Яндекс.Браузер добавлена поддержка PWA-приложений

Обновление Telegram — фильтры поиска, анонимность администраторов групп, комментарии для каналов

Обновление Telegram — фильтры поиска, анонимность администраторов групп, комментарии для каналов

VLC для Android 3.3 — крупное обновление популярного мобильного медиаплеера

VLC для Android 3.3 — крупное обновление популярного мобильного медиаплеера

foobar2000 1.6.1 — заметное обновление популярного аудиоплеера

foobar2000 1.6.1 — заметное обновление популярного аудиоплеера

ACDSee Photo Studio 2021 — обновление комплекса профессиональной обработки фото

ACDSee Photo Studio 2021 — обновление комплекса профессиональной обработки фото

Opera для Android 60 — упрощенная синхронизация и поддержка Flow

Opera для Android 60 — упрощенная синхронизация и поддержка Flow

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Яндекс.Браузер добавлена поддержка PWA-приложений

Обновление Telegram — фильтры поиска, анонимность администраторов групп, комментарии для каналов

VLC для Android 3.3 — крупное обновление популярного мобильного медиаплеера

foobar2000 1.6.1 — заметное обновление популярного аудиоплеера

ACDSee Photo Studio 2021 — обновление комплекса профессиональной обработки фото

Opera для Android 60 — упрощенная синхронизация и поддержка Flow

Firefox 81 — управление медиа клавишами и новая тема оформления Alpenglow

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

Каперский

Касперский

CCleaner

CCleaner

Total Commander

Total Commander

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64