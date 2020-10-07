Evernote 10 — важное обновление популярнейшего органайзера

Выпущено крупное обновление Evernote — самого популярного органайзера, инструмента для работы с заметками. Evernote 10 предлагает новый интерфейс, улучшенные инструменты, повышенную скорость работы и улучшенную стабильность.

У Evernote 10 полностью новый, современно оформленный интерфейс. Более чистый, с преобладанием светлых тонов. Он одинаково выглядит и реагирует на действия пользователя независимо от устройства (настольной или мобильной версии). В нем реализован ряд функциональных улучшений, типа возможности настройки ширины раздела заметки, нового режима чтения и функции компоновки окон по размеру главного окна. Также в Evernote 10 появилась новая темная тема интерфейса.

Обновленный интерфейс Evernote 10

В новинке улучшены многие функции, но большее количество изменений предпринято в редакторе заметок. В нем реализована новая панель форматирования с более удобным доступом к самым популярным инструментам. Упрощено добавление различных элементов через новую многофункциональную кнопку вставки. Усовершенствована работа со стилями заголовков и таблиц для лучшего структурирования, а также работа со шрифтами и выделения важного цветом. Значительно улучшена и упрощена работа со списками.

Также в этой версии улучшен поиск, который теперь предлагает подсказки по мере набора поискового запроса. Улучшена сортировка найденных заметок с возможностью отображения по вложениям, меткам, ссылкам и прочим параметрам. Также отмечается комбинирование ключевых слов, меток и гео-данных с возможностью их сохранения для последующего использования.

Новый Evernote имеет массу внутренних оптимизаций. Код перенесен на новую базу, что должно позитивно сказаться на стабильности работы программы, а процесс синхронизации стал еще более быстрым и незаметным для пользователя.